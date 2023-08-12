Задымление на Крымском мосту 12 августа 2023: причины

Фото из архива КП

Первые сообщения о временном перекрытии Крымского моста появились в районе 12:36 по московскому времени в субботу, 12 августа. На подъезде к путепроводу образовалась небольшая пробка – на пунктах досмотра. Проезд в обе стороны был закрыт.

На месте работали волонтеры. Они просили автолюбителей сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности. Позже стало известно, что в районе Керченского пролива ПВО нейтрализовали две вражеские ракеты. При этом сам мост не пострадал.

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – написал в телеграме глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом очевидцы сообщали о замыдлении путепровода. Эту информацию подтвердил и советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время», – написал он в телеграме.

По данным министерства обороны России, киевский режим пытался нанести террористический удар по Крымскому мосту. Для этого он использовал управляемую ракету С-200. Она была переделана в ударный вариант.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», – добавили в ведомстве.

Тем временем движение по Крымскому мосту уже возобновлено.