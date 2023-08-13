Штурману и мяснику предлагают по 300 тысяч рублей: Назван топ профессий с самыми высокими зарплатами в Краснодаре

Опубликован топ высокооплачиваемых вакансий кубанской столицы

Средняя зарплата в Краснодаре за 2023 год составила 58 130 рублей. За первые два летних месяца заработная плата в городе выросла на 4.1% с 55 718 до 58 130 рублей. При этом чаще всего в вакансиях встречается зарплата в 50 тысяч рублей.

«Посчитали среднюю, медианную и модальную зарплаты на основе всех вакансий Краснодара. Статистика показывает предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учетом премий, надбавок и переработок. Мы включаем в расчеты вакансии с любым типом занятости: стажировка, вахта, временная работа, полная занятость», - отметили эксперты портала ГородРабот.ру, которые предоставили исследовательские данные.

До 15 тысяч рублей в Краснодаре предлагают работу всего 0,1%. От 15 до 25 тысяч рублей размещены 1,6% вакансий. От 25 до 40 тысяч рублей – 12,2%. Основная масса вакансий оценивается в 40-60 тысяч рублей – 46,1%. От 60 до 100 тысяч рублей на портале размещено 22,2% вакансий. От 100 тысяч рублей – 1,7%.

Самые востребованные сферы труда в Краснодаре - рабочий персонал, продажи, транспорт, логистика.

В топ-10 востребованных профессий в Краснодаре вошли менеджер – 6,9%, водитель – 4,3%, продавец – 3,2%, менеджер по продажам – 3,0%, инженер – 2,0%, оператор – 1,9%, а также курьер, консультант, повар и администратор.

Также названы профессии с самыми высокими зарплатами в Краснодаре. В 2023 году штурману предлагали 300 тысяч рублей. За такую же зарплату искали начальника мясного производства. Вакансию программиста Delphi оценили в 192 тысячи рублей. Эксперта по коммерческой недвижимости искали за 180 тысяч в месяц. Судоводителю обещали заработную плату в 179 тысяч рублей. Столько же работодатели предлагали каменщику-монолитчику.

Руководитель проектов 1С требовался за 177 тысяч рублей. Вакансии программиста Java и эксперта по недвижимости были опубликованы с зарплатами в 156 тысяч рублей. Оператору штабелера предлагали 153 тысячи рублей.

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