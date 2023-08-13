У берегов Краснодарского края теплее, чем в Турции. Черное море прогрелось до 28 градусов

Бархатный сезон затянется до середины октября

Россиянам продлят бархатный сезон на курортах Черного моря, он будет длится минимум до 10 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Не исключено, что купаться будет комфортно до середины октября», — заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Анапе температура моря составляет +25 градусов, в Сочи вода прогрелась до 27 градусов. Самое теплое Черное море сейчас у берегов Туапсе и Геленджика – +28 градусов.

По карте краевого гидрометцентра видно, что море у берегов Краснодарского края теплее, чем в Крыму и даже Турции.

Фото: kuban_meteo

Температура воды в Азовском море также держится на высоких отметках. В Темрюке, Ейске, Приморско-Ахтарске море прогрелось до 27 градусов.

Накануне Вилфанд предупредил, что в ближайшие дни в Краснодарском крае и Адыгее ожидаются гроза, град и ветер до 25 м/с. По уточненным прогнозам, 13 августа будет формироваться очередной циклонический вихрь. По своей периферии он принесёт на восток Кубани очаги грозовых дождей, а вот на западе региона антициклон сделает погоду жаркой и преимущественно сухой. В Краснодаре день пройдет без осадков.

В понедельник, 14 августа, в Краснодарском крае осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +36 градусов. Опасная жара не будет отпускать регион всю неделю.