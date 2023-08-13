Ситуация на Крымском мосту 13 августа: скопилась очередь из машин, организовано реверсивное движение

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В районе Керченского пролива силами ПВО 12 августа были сбиты три вражеские ракеты. Киевский режим пытался нанести террористический удар по Крымскому мосту. Движение по путепроводу временно приостанавливалось. В результате случившегося никаких повреждений не зафиксировано. Сейчас машины едут по мосту в штатном реверсивном режиме.

По данным министерства обороны России, киевский режим использовал управляемую ракету С-200. Она была переделана в ударный вариант.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», – заключили в ведомстве.

По данным на 11 часов утра 13 августа, пробка со стороны Краснодарского края перед Крымским мостом растянулась на 6 километров.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 340 транспортных средств, время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», - сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

В настоящее время транспорт следует только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.

Судя по Яндекс.картам, заторы есть с обеих сторон и на самом мосту в районе повреждения после теракта 17 июля. Напомним, тогда в результате ЧП на полосах со стороны Республики Крым было повреждено дорожное полотно.

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