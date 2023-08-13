Пробки к Черному морю в Краснодарском крае: причинами заторов стали сужения, ДТП и дорожные работы

Сотрудники ДПС следят за дорожной обстановкой на Кубани

Выходные в Краснодарском крае летом сопровождаются пробками на дорогах. В основном заторы скапливаются по пути к Черному морю: отпускники массово едут на отдых к побережью.

13 августа на нескольких участках дорог растянулись вереницы из машин. Причинами заторов стали сужения, ДТП и дорожные работы.

Самые длинные пробки отмечаются за Горячим Ключом. Прямо за городом затор составляет около шести километров. А на Молдавановском перевале автомобилисты томятся на жаре на протяжении 10 километров.

Горячий Ключ

Перед Джубгой придется постоять пять километров. Вдоль побережья перед Архипо-Осиповкой со стороны Геленджика пробка растянулась в восемь километров. Столько же придется постоять в сторону Черного моря и за Крымском.

Джубга

За Славянском-на-Кубани в районе станицы Анастасиевской затор растянулся на двух участках общей протяженностью 12 километров.

Славянский район

В Адлере на таможенном посту в Абхазию придется постоять два километра, ожидание проезда составляет около часа.

Таможенный пост в Сочи

Очередь из машин скопилась и перед Крымским мостом. Чтобы проехать в Крым, нежно подождать около часа в пробке – автомобили выстроились в ряд протяженностью в шесть километров. По данным оперативной информации, на час дня 13 августа со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств, время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

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