«Воняет кислой тухлятиной»: Тошнотворные выбросы завода на Кубани заставляют жителей сутками не выходить из домов

От неприятных запахов местные жители страдают головными болями

Тимашевск, кажется, в прямом смысле уже насквозь провонялся выбросами, разящими от местного ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Жители из года в год жалуются на невыносимые запахи, но ситуация никак не меняется.

«Во всех районах города воняет кислой тухлятиной. И так каждый год, каждый день. Летом смрад усиливается, зимой из-за плотности воздуха чувствуется не так сильно. Сейчас вообще на улицу не выйти, глаза режет. Приходится просто запираться в домах и сутками не выходить», - жалуются в соцсетях горожане.

Тошнотворное амбре в городе сначала объяснили выбросами из-за неполадок в системе после отключений света. На заводе отметили, что технологический процесс во время отсутствия электроэнергии не останавливался, но это повлияло на работу конденсаторов, что привело к выбросам в атмосферу неприятного запаха. При этом местные жители заметили периодичность происходящего и даже уже знают время, когда на улицу можно выйти лишь с зажатым пальцами носом.

Стоит отметить, что за последние три года предприятие, на которое жалуются жители, вело постоянную модернизацию, было обновлено практически все оборудование – более чем на 100 млн рублей. Но избавится от посторонних запахов при утилизации биоотходов пока не удалось.

Глава Тимашевского района выразил надежды на то, что после покупки дополнительного генератора на случай отключения электроэнергии завод перестанет разить.

«Мы понимаем, что предприятие нужное и важное, единственное в крае по переработке и утилизации биоотходов. Но требуем сделать все, чтобы минимизировать выбросы, и чтобы этот противный запах окончательно прекратил беспокоить жителей», - сообщил в соцсетях Андрей Палий.

Чиновник также призвал руководство завода сообщать о нештатных ситуациях, предупреждать жителей и извиняться за сбой в системе, который доставляет дискомфорт жителя и гостям города. О сроках покупки оборудования, которое поможет избавить Тимашевск от вони, не сообщается.

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