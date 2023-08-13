Ловили за кражу, а при задержании нашли самодельную взрывчатку. Приезжего подозревают в подготовке теракта в Новороссийске

Правоохранители продолжают разбираться в ситуации

Полицейские Новороссийска ловили воров, а в итоге вышли на мужчину, который самостоятельно изготовил поражающее устройство. Сначала в дежурную часть позвонила продавец магазина и сообщила, что из ее сумки пропали 4 тысячи рублей. Когда наряд полиции выехал на место, столкнулся с угрозами взрыва.

«Подозреваемых в краже мужчин нашли возле многоквартирного дома. Полицейские вышли из патрульного автомобиля и направились к подъезду. Заметив правоохранителей, один из приезжих достал из кармана похожий на петарду предмет, стал поджигать фитиль и замахнулся им в сторону страж порядка. После этого мужчины скрылись в доме», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На третьем этаже дома полицейские задержали 35-летнего жителя Челябинской области. По некоторым данным, у него изъяли цилиндрический предмет, который, возможно, был начинен саморезами.

«Собранные в отношении мужчины материалы переданы в следственные органы для принятия решения. Устройство изъято и направлено на исследование», - добавили в полиции.

Сейчас мужчину подозревают в подготовке к теракту, тщательно проверяется съемная квартира, где жил задержанный.

22-летнего сообщника из Белореченского района полицейские задержали на шестнадцатом этаже. На молодого человека завели уголовное дело за кражу. Похищенные деньги возвращены законной владелице.