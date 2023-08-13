Пропали две подружки. Что известно о поисках двух 15-летних девочек, которых третий день ищут в Адыгее и на Кубани

Ориентировки на девочек разослали по всем отделениям полиции

Две 15-летние подружки Лаура Терзиян и Юлия Голубида пропали в Майкопе. Девочки вышли из дома 10 августа. До сих пор о их местоположении ничего не известно.

«Помогите найти подростков! Могут находиться в Краснодарском крае», - кинули клич 13 августа в официальном канале поискового отряда «Лиза Алерт».

С друзьями и родственниками подростки на связь не выходят, на звонки не отвечают. Всех, кто что-либо знает о девочках, просят сообщить в полицию или волонтерам, которые занимаются поисками.

Фото: la_krd_krai

Для помощи неравнодушных попросили обратить внимание на ориентировки с фотографиями. Лаура была одета в светлую футболку, черные в белую клетку брюки, черные кроссовки. У нее карие глаза и темно-русые волосы. Юля, с голубыми глазами и светлыми волосами, была в бордовом сарафане, бежевой рубашке и черных ботинках.

Телефон горячей линии поискового отряда Лиза Алерт: 88007005452.