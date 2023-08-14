Пробка на Крымский мост со стороны Тамани

Пробка перед Крымским мостом с обеих сторон продолжает расти. Полуостров пользуется большим спросом у россиян при выборе места, куда поехать отдохнуть летом. В Крым можно добраться на машине, автобусе или поезде. Если вы решили доехать до полуострова на автомобиле, то есть два пути - через сам мост или же через новые территории России.

Правда, перед Крымским мост тянутся многокилометровые очереди с 12 августа. Тогда киевская власть предприняла попытку атаковать путепровод. Движение перекрывали несколько раз. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших не было.

Пробка на Крымский мост со стороны Тамани 14 августа растянулась на девять километров. Вереница берет свое начало со 134-го километра и тянется до 143-го. В 7 часов утра по московскому времени со стороны Краснодарского края в очереди перед пунктом досмотра находилось 300 транспортных средств. Время ожидания составляло около часа. А в 08:00 количество машин увеличилось. Своей очереди ждали уже 430 автомобилей. Время ожидания составляло два часа.

Но некоторые так и не успели проехать. Крымский мост вновь перекрыли в целях безопасности.

Обстановка на Крымском мосту на 14 августа 2023

Сообщение о перекрытии путепровода появилось в 09:02.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - написали в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Мост перекрыт уже больше часа. Машины разворачивают. Тех, кто был прямо перед пунктом досмотра, отправляют назад.

«Развернули прям перед КПП, и в хвост очереди. Теперь заново все стоять», - возмущается турист Андрей Зимин.

Водителей разворачивают в целях безопасности. Когда мост вновь откроют, то машины будут сопровождать колоны ДПС.

Ранее сообщалось, что водителей по-прежнему просят объезжать мост по новым территориям России. Часть потока и хлынула по этой трассе. Путь водителей проходит через три региона – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Протяженность нового маршрута от КПП в Ростовской области до Джанкоя - 400 км. Весь маршрут легко проехать за 5-6 часов. Но стоит помнить, что на новых территориях России официально действует военное положение. Хотя по основному маршруту сухопутного коридора комендантский час временно отменен. Работают объекты размещения, пункты питания в поселке Кирилловка, а также в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе.