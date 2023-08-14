«Сочинские подруги» обсудили женский вклад в объединение страны

Женщины рассказали о полезных инициативах Фото: Олег УМАРОВ

Как показывает история, женская инициатива - катализатор любых идей. Так считают и участницы круглого стола «Сочинские подруги», собравшиеся в очередной раз, чтобы обсудить популяризацию роли женщин и вовлечение их в общественно-политическую и социально-экономическую деятельность.

- Я убеждена в том, что женская половина населения самая активная, самая ответственная и инициативная. Мужчины более конкретно, по-деловому решают вопросы, а женщина, как Юлий Цезарь, может одновременно решать массу вопросов, и все у нее будет получаться. Но первенство и лавры отданы мужчине, и на пьедестале должен быть мужчина. Тогда у нас будет больше времени, чтобы заниматься собой, повышать свой уровень профессиональный, гулять с детьми и украшать мужчину, - начала встречу Ольга Лиод, заместитель председателя Горсобрания Сочи.

На очередной встрече «Союза Женщин России» обсудили тему развития социальных проектов, встроенных в семейный бизнес.

- Идея была в том, чтобы собрать клубы, сообщества и организации и активных женщин города Сочи с целью познакомиться, объединиться и подумать, как дальше взаимодействовать. Также нашу идею поддержала Маргарита Волянская, прекрасное крыло «Единой России». Мы организовали «Клуб предпринимателей», а в сентябре будем запускать «Школу социального предпринимательства», - добавила Татьяна Ромашкина, председатель сочинского отделения «Союза Женщин России». Женская команда в собрании работает эффективно. Совсем непросто быть руководителем по основной трудовой деятельности и возглавлять комитет, быть депутатом. Каждый последний четверг месяца проводятся регулярные сессии, и все депутаты обязательно приходят на встречи для решения большинства вопросов.

- Я стала первым основателем инклюзивной кофейни в Сочи. Мы предоставляем рабочие места людям с особенностями здоровья. Бесплатно проводим обучение, предлагаем любую помощь - как материальную, так и социальную. С 15 июня, с момента открытия, мы уже взяли три локации и работаем в направлении развития сети кафе фонда «Вектор добра» - «Кофе - территория равных», и я надеюсь, что в следующем году будет запатентован такой логотип и даже, может, франшиза. Фонд на сегодняшний день существует практически автономно, за исключением некоторых экстренных сборов. Мы стали финалистами премии «Мы вместе» по проекту «Теплый обед». Он подразумевает кормление малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей инвалидов и просто людей, кому нужна помощь. Мы их кормим каждую субботу. Готовим все на базе кофейни, у нас там есть цех. Вот решили попробовать себя - поучаствовать в грантах, и прошли пока в полуфинал, - рассказала Лиана Ефремова, член Общественного совета партийного проекта «Женское движение «Единая Россия», директор фонда «Вектор добра».

Она передала также слова еще одной участницы встреч «Сочинских подруг», председателя женского движения «Единой России» Маргариты Волянской. Она не смогла быть в Сочи 10 августа, но поддержала активность женщин и инициативу развиваться:

- Перед женским сообществом сегодня стоит важнейшая задача по поддержке нашей страны. Сегодня, как никогда, стране нужно огромное материнское сердце, содержащее в себе веру, любовь, нежность, отзывчивость, активность и ответственность. Я верю, что сегодняшняя встреча напишет новую страницу в истории развития нашего города и сформирует мощнейшую платформу для правильной постановки задач, распределения усилий между женскими сообществами в реализации многих задач нашей страны. Вместе мы сила.