Это апвеллинг: эколог объяснил резкое похолодание Черного моря

Туристы отдыхают у берега Фото: Виталий КАРНАУХ

Только на выходных Черное море на юге России было как парное молоко. Замеры воды показывали +28 градусов. Но буквально за сутки все изменилось. У берегов Анапы 14 августа море резко остыло на восемь градусов. Сейчас температура воды составляет +19…20 градусов.

«Зайти невозможно. Только ножки мочим. Но некоторые моржи прям заплывают, но их единицы. Холодрыга!», - говорит туриста из Воронежской области Ирина Сюткина.

Но есть и плюсы. На пляжах в Витязево, 40 лет Победы и Высокий берег море кристально чистое. Местами встречаются медузы, но они не страшны. На берегу настоящая аномальная жара. Температура воздуха под сорок градусов. Люди прячутся под зонтиками или вообще не выходят на опасное солнце из своих номеров.

А те, кто пришли на пляж, не рискуют заходить в море. Слишком холодное.

«Резкое понижение температуры морской воды называется «апвеллинг». Подул северо-восточный ветер и верхний слой теплой воды сдул далеко в море, а из глубины подтянулась холодная вода. Воду сдуло именно от берега. Температура воды оказалась более низкой, чем была, потому что более прохладные слои вышли на поверхность»,- прокомментировал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

По словам эколога, если будет штиль, то холодная вода постепенно снова уйдет на глубину. А теплая планомерно растечется к берегу.

«Если подует южный ветер, то море станет снова теплым еще быстрее. Главное, чтобы штормовое не перемешивало верхний слой с глубинным», - добавил Вениамин Голубитченко.

Прогноз погоды

На Черноморском побережье небольшая облачность. Осадки не обещают, а вот ветер сохранится северо-восточный. Его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха +31…36 градусов.

Напомним, на юге России продолжает действовать предупреждение о высоком классе пожароопасности. Запрещено разжигать косты на приусадебных участках, вблизи лесных массивов. Также нельзя выжигать мусор и сухостой.