В Краснодаре определили лучшего водителя автобуса

Участники и организаторы конкурса «Лучший специалист 2023 года» по отрасли «Транспорт», фото предоставлены пресс-службой «Союза транспортников Кубани»

Водитель общественного транспорта — профессия ответственная и важная. От мастерства водителей и качества их знаний ПДД зависит безопасность пассажиров и бесперебойная работа городского транспорта. Чтобы выявить лучших сотрудников в этой отрасли, Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара при поддержке «Союза транспортников Кубани» провел общегородской конкурс «Лучший специалист города Краснодара 2023» по отрасли «Транспорт». Участие в нем приняли как водители муниципальных автобусов, так и сотрудники частных перевозчиков.

Общественный транспорт – это лицо города

-Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар ежегодно совместно с «Союзом транспортников Кубани» проводит такой конкурс на звание лучшего водителя в своей отрасли, - отмечает заместитель главы города Краснодар Владимир Архипов, присутствовавший на торжественном открытии конкурса. - Во-первых, потому что транспортная отрасль - это одна из ведущих отраслей экономики города Краснодара. Во-вторых, безусловно, общественный транспорт – это лицо города. Мы постоянно об этом говорим, и водители, в первую очередь общественного транспорта, формируют это лицо, потому что, сколько бы мы ни обновляли подвижной состав - не важно, это автобусы, троллейбусы или трамваи, но в первую очередь качество транспортного обслуживания населения зависит от того, кто управляет транспортным средством. И это, безусловно, водитель.

Почетные гости конкурса (слева направо): и.о. ректора КубГТУ Игорь Лагерев, заместитель главы Краснодара Владимир Архипов, депутат городской Думы Людмила Головченко, президент «Союза транспортников Кубани» Иван Петров

Чтобы попасть на конкурс, участникам необходимо было выполнить важные условия. За год они не должны были ни разу нарушить правила ПДД, также к их работе не должно быть нареканий от пассажиров. Таким образом, очно соревновались в мастерстве водители с безупречной репутацией. Многие из них принимали участие в конкурсе не в первый раз. И второй год – в двухэтапном формате. Во время теоретической части водителям нужно было ответить на 20 вопросов на знание ПДД. Во время практической части они показали свое мастерство в четырех дисциплинах: колейность, змейка, параллельная парковка и заезд в гараж. Маневры конкурсанты выполняли на время, а за каждую ошибку строгие судьи снимали штрафные секунды.

- Много лет существует конкурс «Лучший специалист отрасли», и этот конкурс проходит во всех муниципальных образованиях. И много лет этот конкурс в Краснодаре тоже проходил. Но мы решили внести в последние два года в него изменения, - рассказывает президент «Союза транспортников Кубани» Иван Петров. - Мы стали проводить экзамены на сдачу правил дорожного движения и заезды. Заезды на специальной трассе, которые позволяют выявить профессиональные навыки. Один из ключевых навыков вождения водителя – это аккуратность, но при этом скорость. И как раз трасса позволяет показать, кто быстро проходит трассу без того, чтобы сбить фишки. Это очень важно в наших условиях, когда водитель весь день на маршруте, в пробках, на светофорах, пассажиры. Бывают ситуации аварийные, кто-то затормозил, кто-то побежал, и здесь нужно иметь особое внимание, быть внимательным ко всем - и к пассажирам, и к окружающему миру.

Во время теоретической части водители ответили на 20 вопросов по ПДД, фото предоставлены пресс-службой «Союза транспортников Кубани»

Второй год подряд площадку для проведения городского конкурса водителей предоставляет КубГТУ – теорию конкурсанты сдавали в учебной аудитории УЦ «Автошкола-Политех», а практику – на его автодроме.

- Мы, как университет, приветствуем повышение уровня качества подготовки водителей, потому что они не просто везут человека из пункта А в пункт Б, они обеспечивают безопасность, хорошие условия, и от того, в каких условиях, как быстро человек доедет, зависит его настрой на весь день. И если этот настрой хороший, то и работа будет спориться, и знания будут лучше усваиваться. Поэтому мы, как университет, очень поддерживаем этот конкурс, - отметил и.о. ректора КубГТУ Игорь Лагерев.

Водитель – это призвание

Участие в состязании принимали как опытные водители с многолетним стажем работы на общественном транспорте, так и новички, которые пришли на городские маршруты не так давно, но уже успели зарекомендовать себя в профессии. Основными качествами водителя общественного транспорта многие конкурсанты называют аккуратность, доброжелательность, а еще – универсальность, потому что водитель должен не только перевозить пассажиров, но и поддерживать в хорошем состоянии транспорт. Например, водитель Борис Неклюдов в профессии считает важным вовремя подать чистый автобус, чтобы пассажирам было приятно и удобно ехать.

Аккуратность и скорость вождения конкурсанты демонстрировали на специальной трассе, фото предоставлены пресс-службой «Союза транспортников Кубани»

К конкурсу водители готовились, как к экзамену, повторяли ПДД, тренировались. В результате некоторые справились с теоретической частью буквально за минуты. Первым из аудитории вышел Станислав Славинский. Мужчина работает водителем автобуса с 2010 года, имеет все категории прав и большой опыт, поэтому ответить на вопросы труда не составило.

Конкуренцию мужчинам в конкурсе составили три женщины-водителя. Представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами профессионально управляют большими автобусами, демонстрируя аккуратность и внимательность при прохождении маршрута.

У Натальи Алдохиной за плечами большой стаж работы на общественно транспорте – четыре года она трудится водителем автобуса, до этого работала на троллейбусе. На вопрос, с чем связан выбор такой, казалось бы, не женской профессии, Наталья отвечает коротко: «Нравится». И отмечает, что мужская часть коллектива относится отзывчиво и помогает в случае необходимости.

Еще одна конкурсантка Наталья Марченко пришла в профессию вслед за мужем, кардинально сменив сферу деятельности после переезда. Как признается участница, сначала было нелегко, но она своей цели добилась, став водителем КТТУ. Рассказала Наталья и о том, какие качества считает наиболее важными для работников общественного транспорта: «Мне кажется, доброжелательность, она всегда должна быть у любого человека, не зависимо от профессии, статуса. Это самое первое качество, которое должно быть у людей. Должны иметь сострадание, терпение. Эти качества, я считаю, нужны как водителю, также и пассажирам, которых мы перевозим».

Участницы конкурса Наталья Марченко, Наталья Алдохина и Оксана Рудь получили аплодисменты и цветы от мужчин мероприятия, фото предоставлены пресс-службой «Союза транспортников Кубани»

Лучшие из лучших

Конкурсная площадка в этот день собрала лучших водителей автобусов – профессионалов с безупречной репутацией. Но конкурс есть конкурс, а значит должен быть победитель.

Судьи были строги, но справедливы, фото предоставлены пресс-службой «Союза транспортников Кубани»

По итогам теоретической и практической частей места распределились следующим образом: третье место занял водитель школьного автобуса из ООО «Кубаньгрузсервис» Иван Храмцов, второе - водитель из ООО «Кубань» Станислав Славинский. Победу же одержал Олег Чайкин, который работает у индивидуального предпринимателя Николая Литвякова, осуществляя перевозки по маршрутам №157а и №136а.

Президент «Союза транспортников Кубани» Иван Петров поздравил победителя и призеров конкурса, фото предоставлены пресс-службой «Союза транспортников Кубани»

- Честно говоря, я не ожидал, что займу первое место, - скромно комментирует победитель Олег Чайкин. – Хотелось, конечно, какое-нибудь призовое, но получилось так, что по баллам и оценкам судьи присудили его мне, и я очень рад. Потому что год только у меня стажа непосредственно как водителя автобуса пассажирского, и очень приятно. Спасибо организаторам.

Примечательно, что в сферу общественного транспорта Олег Чайкин пришел вслед за старшим братом. Юрий Чайкин работает водителем автобуса 12 лет, уже давно звал младшего брата, и год назад они стали коллегами. Как отмечают Олег и Юрий, они не соревнуются друг с другом, а работают в одной организации и хотят побольше наград в коллектив.

Лучший водитель автобуса-2023 Олег Чайкин, фото предоставлены пресс-службой «Союза транспортников Кубани»

Теперь портрет Олега Чайкина будет размещен на доске почета Краснодара, а сам победитель конкурса, как и остальные участники профессионального состязания, продолжит и дальше оказывать качественные и безопасные услуги пассажирам общественного транспорта.