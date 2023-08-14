Древнейшую в мире синагогу нашли на Кубани во время археологических раскопок

Ученые ведут раскопки с 2004 года. Фото: пресс-службы Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

Находки, сделанные членами Фанагорийской археологической экспедиции претендуют на сенсацию и заставят заново взглянуть на историю и распространение иудаизма в древние времена. На территории Таманского полуострова ученые обнаружили одну из древнейших в мире синагог. Артефакты, которые нашли на месте раскопок, историки отнесли к стыку тысячелетий. И скорее всего культовое сооружение просуществовало не менее 500 лет.

Артефакты пополнят музейные фонды. Фото: пресс-службы Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

«Основание и контуры стен синагоги были обнаружены археологами рядом с побережьем Черного моря. Внутри здания найдены ритуальные мраморные семисвечники (меноры), столы для литургий и фрагменты мраморных стел, на одной из которых размещена древнегреческая надпись «синагога», - рассказали в пресс-службе Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело». - Находки прошлых лет – мраморные таблички «дом молитвы» и «синагога» 16 и 51 гг. н.э. говорят о том, что фанагорийская синагога существовала уже в начале 1 века н.э. Это делает ее самой древней на территории России и одной из древнейших в мире».

Арехологи нашли хорошо сохранившиеся предметы культа. Фото: пресс-службы Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

По словам ученых, фанагорийская синагога представляет собой прямоугольное здание длиной 21 метров и шесть метров в ширину. Оба ее помещения, каждое площадью более 60 квадратных метров, были богато убраны, облицованы плиткой и расписаны краской. Удалось найти и прекрасно сохранившиеся столы для литургий и мраморные колонны.

«Орнаменты найденных в храме мраморных менор уникальны и отличаются от ближневосточных. Синагога Фанагории просуществовала вплоть до середины 6 века, когда во время нападения варварских племен город был разграблен, а все здания сожжены», - дополнили в пресс-службе фонда «Вольное дело».

Историки уверены, что места хранят еще много тайн. Фото: пресс-службы Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

Скорее всего, найденная на Тамани синагога относится к эпохе «Второго Храма» – историческому периоду с 516 года до н.э. по 70 год н.э. Причем, в то время культовые сооружения были большой редкостью и возводились представителями диаспор, которые проживали далеко от Иерусалима.

В Фанагории проживала крупная иудейская община. Фото: пресс-службы Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

Получается, что арабский географ IX века Ибн-Хордадбеха и византийский хронист VIII века Феофан не зря называли Фанагорию – «еврейским городом». Иудеи в 1 веке н.э. составляли значительную часть населения города. Историки считают, что фанагорийская иудейская община была многонациональна, как в принципе, и сам город.

Основанная греками-переселенцами на берегу Таманского залива в середине VI века до н.э. Фанагория существовала более полутора тысячи лет. Город был одной из двух столиц Боспорского царства. По словам историков, эти места таят в себе еще много тайн и сокровищ.

Раскопки на территории историко-археологического музея-заповедника «Фанагория» начались в 2004 году. За 19 лет в экспедициях приняли участие 250 ученых-археологов, студентов и волонтеров. В 2014 году на территории раскопок появился государственный историко-археологический музей-заповедник «Фанагория».