Спасатели ищут пропавших во время горного перехода в Красную поляну мужчин

В горах Кавказского заповедника пропали туристы. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Масштабная поисковая операция развернулась в горах Кавказского заповедника. Пропавших здесь двух мужчин ищут на земле и с воздуха. Как рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 60-летний мужчина и его 33-летний сын 5 августа отправились в горный переход из Майкопа в сторону поселка Красная Поляна через Большой Тхач. Вернуться домой туристы должны были еще 11 августа.

«В воскресенье 13 августа в отряд с заявлением об организации поиска обратился родственник пропавших туристов. По его словам, последний раз мужчины выходили на связь 8 августа с перевала Тхач», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В поисках принимают участие спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда. Утром пешие группы спасателей обследовали долины рек Бзерпь и Уруштен, а также устья реки Синяя. К вечеру 14 августа они дошли до лагеря Старый Уруштен. Здесь они планируют переночевать

«Также днем с базы ЮРПСО МЧС России вылетел вертолет Ка-32 со второй группой спасателей на борту. Сотрудники МЧС России высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба», - уточнили в краевом главке МЧС.

По словам специалистов, сейчас в Кавказском заповеднике достаточно тепло даже по ночам. Первые заморозки наступят в горах только в сентябре. Переход из Адыгеи в Красную Поляну у неподготовленных туристов занимает около пяти дней. Это средней сложности маршрут протяженностью 52 километра. Он пролегает по хорошо оборудованным тропам.

Однако, пока следов туристов обнаружить не удалось. Во вторник на рассвете поиски будут продолжены. По планам обследование района Бурьянистой поляны до метеостанции горы Джуга.