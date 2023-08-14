Cамолет Л-39 разбился в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета

На этих самолетам курсанты оттачивают навыки пилотирования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Cамолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. Борт принадлежит учебного авиационному полку Кубани. Самолет разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета, когда заходил на посадку. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- По предварительной информации, один из членов экипажа погиб, самолет упал в черте аэродрома, - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, пострадавших на земле нет. Разрушений - тоже.

- Причина крушения устанавливается, - говорится в сообщении Минобороны РФ. Так называемые «Альбатросы» - воздушные судна. Самолет разработали и производили в Чехословакии. Л-39 предназначены для первоначального обучения будущих летчиков. Самолет способен развивать скорость до 750 км/ч. Вооружен пушкой 23-мм калибра,

Курсанты на нем оттачивают технику пилотирования в разных по сложности метеоусловиях. Также обучаются элементам воздушного боя и действиям по наземным целям. Полеты могут совершаться как днем, так и в ночное время суток. С 1999 года самолеты сняты с серийного производства. Но на вооружении Воздушно-космических сил России сейчас находится порядка 150 Л-39.