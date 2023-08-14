Крушение самолета Л-39 на Кубани 14 августа 2023: Что известно на данный момент

Л-39 потерпел крушение на Кубани
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Учебный самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани 14 августа 2023. Как сообщает Минобороны РФ, экипаж самолета Л-39 выполнял учебно-тренировочные полеты. Что именно во время полета пошло не так – выяснят эксперты.
«Причины аварии устанавливаются комиссией Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ», - рассказали в департаменте информации Министерства обороны России.
Экипаж состоял из двух человек. Один из пилотов погиб. Среди гражданских лиц при ЧП никто не пострадал.
«Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», - сообщили в Минобороны России.
Самолет Л-39 - учебно-тренировочный. Его еще называют «Альбатрос». Борт был разработан в Чехословакии и способен развивать скорость до 750 км/ч. Самолет вооружен пушкой 23-мм калибра.
На таких самолетах обычно учатся летать курсанты. "Альбатрос" способен летать и ночью. С производства Л-39 сняли еще в 1999 году, но порядка 150 самолетов сейчас находятся на вооружении Минобороны России. .