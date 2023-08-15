Пробка на Крымский мост со стороны Тамани

Только вчера, 14 августа, пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края растянулась на девять километров. Людям приходилось ждать своей очереди часами. Но за сутки ситуация изменилась. Красным цветом на карте горят только два километра.

В 7 часов утра с обеих сторон Крымского моста не было пробок. Машины подъезжали к пункту досмотра, их проверяли и пропускали дальше.

«Мы подъехали к мосту в 06:54. Быстро прошли досмотр и уже съехали с моста в 07:20», - делится своим опытом туристка из Кемерово Людмила Рубина.

А вот к 8 часам утра по московскому времени пробка начала образовываться со стороны Керчи. В Краснодарском крае дорога перед досмотром была свободной.

Обстановка на Крымском мосту 15 августа 2023

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 100 транспортных средств», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

К 9 часам пробка со стороны полуострова только продолжает расти. Перед пунктом досмотра своей очереди ожидают 243 транспортных средства.

«Мы встали в пробку в 08:10. У нас было много вещей, но решили идти на ручной досмотр. На сканер тоже есть очередь. В 08:34 заехали на досмотр. Вытащили все вещи. На мосту слаженная работа, сотрудники молодцы. Реверс прошли за четыре минуты и на материке были уже в 09:07», - рассказывает Елена Борисова, которая отдыхала в Евпатории.

А вот со стороны Тамани пробки по-прежнему нет. Затор здесь составляет два километра. Но вся процедура занимает в среднем 15-20 минут. Небольшая пробка начинается со 140-го километра и продолжается до 142-го.