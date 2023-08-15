Изобрели новый метод лечения синдрома «щелкунчика». Врачи из Краснодара провели первую в мире операцию на зажатой вене с помощью робота «Да Винчи»

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Житель Индонезии в течение семи лет страдал от болей в пояснице. Причиной недуга был синдром «щелкунчика» - это редкая особенность строения сосудов, когда аорта и артерия сдавливают почечную вену, что ведет к слабому оттоку крови, постоянным болям и опасным осложнениям на почки. Мужчина решился на операцию и доверился врачам из России.

«Пациент связался с хирургами Краевой клинической больнице №1 через сайт «Да Винчи», ему предложили помощь. В ходе операции медики изобрели новый метод лечения синдрома «щелкунчика»», - сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Обычно при такой болезни в больницах ставят стент в почечную вену. Однако врачи ККБ № 1 провели уникальную операцию с помощью высокоточного робота «Да Винчи».

«Вместо разреза медики сделали пять проколов и через них добрались до зажатой вены, которая стала уже в три раза меньше и плохо пропускала кровь. На вену установили специальный бандаж, который не вызывает отторжения и не дает сдавливать вену», - поделился глава минздрава региона.

Такой малоинвазивный метод, который провели хирурги из Краснодара, еще ни разу не использовали за рубежом, а в России используют только в Краевой клинической больнице №1 им. профессора С.В. Очаповского.

Врачи еще не придумали название своей методики, но уже очень довольны результатом. Такая операция уменьшает саму хирургическую травму для пациента и ускоряет процесс послеоперационной реабилитации.

ДЛЯ СПРАВКИ

Робот «Да Винчи» XI четвертого поколения появился в Краевой клинической больнице №1 в конце октября 2021 года. А первые операции на нем сосудистые хирурги начали проводить уже в начале 2022 года.

Современный аппарат стал вторым в арсенале хирургов краевой больницы. На счету врачей и робота-помощника уже десятки спасенных пациентов.