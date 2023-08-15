Искали любовь. Трое мужчин ворвались с ножом в общежитие Кубанского госуниверситета

Подозреваемые признали вину

Рано утром 4 августа на территорию второго общежития Кубанского государственного университета проникли трое неизвестных. Позже они объяснили, что их цель была - девушки-студентки.

Ругаясь матом, они вламывались в комнаты. Один из жильцов общаги вышел из своей комнаты, чтобы сделать замечание дебоширам. Но те только пригрозили ножом и дальнейшей расправой. Угрозы поступали и в адрес девушек.

Кто-то из шокированных студентов вызвал полицию. Впрочем, нападавшие тут же ретировались. А правоохранители начали розыск.

Личности их вскоре установили.

«В Краснодаре сотрудники полиции задержали двух местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которые, находясь на территории общежития одного из учебных заведений города, шумели, вели себя агрессивно», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Во время допроса задержанные заявили, что они просто хотели познакомиться с девушками. А в общежитии университета их много, так сказать, на любой вкус.

«Мы залезли через форточку, чтобы познакомиться с девочками. В итоге шумели, были в алкогольном опьянении. Стучались в двери к девочкам. За это сейчас извиняюсь. В содеянном раскаиваюсь», - сказал во время допроса один из дебоширов.

Романтического настроя никто не оценил. Участковыми уполномоченными отдела полиции в отношении молодых людей составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

«В настоящее время принимаются необходимые меры по задержанию третьего участника конфликта», - заключили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.