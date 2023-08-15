«Пригласите белокурую "бутылочку шампанского"». Банде сутенеров, обманом заставлявших девушек заниматься проституцией, дали реальные сроки тюрьмы

Суд оставил приговор без изменения

Краснодарский краевой суд оставил в силе суровый приговор Александру Облогину, Александру Абрашову, Василию Киселеву и Арсену Лазаряну. Всех четверых обвиняли по статье об организации занятия проституцией с применением насилия, угрозой его применения. Банда сутенеров построила бизнес с 2016 года по доставке "девочек" в бани, сауны и гостиницы в Краснодаре.

Ценные "кадры" они набирали по объявлениям, завлекая девушек высокой зарплатой. А когда те понимали, куда на самом деле "устроились работать", то у них отнимали документы и грозили расправой, если уйдет.

Впрочем, в суде все четверо признали существование своего бизнеса, но категорически отказались признавать, что заставляли девушек заниматься проституцией.

- Все было на взаимовыгодных условиях, - заявили они в процессе.

К слову, чтобы сохранить в тайне специфический бизнес, они называли между собой и в кругу потребителей секс-услуг женщин "бутылками шампанского". По этой шифровке можно было догадаться, сколько и какого качества заказчик хочет получить женщин за деньги.

Однако язык конспирологии разгадали, а всем четверым держателям бизнеса по вызову дали реальный тюремный срок.

- Облогину - 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима; Абрамову и Киселеву - 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима; Лазаряну - 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Приговор был обжалован, однако судебная коллегия Краснодарского краевого суда не нашла оснований для смягчения приговора, оставив его без изменений. Приговор вступил в законную силу.