Зелененький он был: Выбираем спелый арбуз правильно

В августе - все ягоды сладкие! Особенно арбуз Фото: Оксана ЗУЙКО

Настал сезон арбузов. И прилавки магазинов ломятся от них. Но как выбрать самый красный и самый вкусный? Стучать по «шару»? Проверять хвостик или смотреть на желтый бочок?

Способов проверить арбуз много, но все ли они действуют? Разбираемся в этом вместе с бахчеводом из Краснодарского края Максимом Величко.

САМЫЕ АРБУЗНЫЕ РЕГИОНЫ

Самые популярные арбузы – астраханские. Но по вкусу им не уступают и полосатые ягоды из Краснодарского края и даже из нового региона России – Херсонской области. Эти регионы и снабжают страну арбузами.

- Около 320 тысяч тонн арбузов и дынь намерены собрать наши бахчеводы, - рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. – У нас сейчас в самом разгаре сбор урожая. Часть отправляем в Москву, Санкт-Петербург, а также в Беларусь и Казахстан.

- Кубань входит в пятерку крупнейших регионов страны по производству бахчевых культур. Арбузами, дынями и тыквами в крае ежегодно засеивают около 4-5 тыс. га. Средний урожай составляет 76,5 тыс. тонн, - рассказали в минсельхозе Кубани. – Мы везем наши арбузы по всей стране. Особенно их любят в Москве – туда поставляется самая большая партия.

В новых регионах страны тоже не отстают.

- Херсонские арбузы — один из знаковых трендов области, который знают по всей России. В этом году херсонские аграрии планируют собрать 16 тысяч тонн бахчевых, а это примерно два-три миллиона сладких и сочных ягод. И скоро первые херсонские арбузы появятся в магазинах и на рынках Центральной России, - сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

СТУЧАТЬ ИЛИ НЕТ?

Часто бывает так – стоишь у витрины с арбузами, стучишь по одному, у него глухой звук, не берешь. Стучишь по другому – звонкий. Значит, надо брать. А если хвостик еще и сухой, то точно спелый.

- Ничего подобного, - говорит бахчевод из Краснодарского края Максим Величко. - В первую очередь необходимо обращать внимание на хвостик арбуза. Он должен быть не сухой, а зеленый. Это значит, что ягоду недавно сорвали, и она не лежала долго на прилавке. О спелости арбуза говорит и его бочок. Но только его цвет должен быть ярко-выраженным – это яркое земляное пятно с желтоватым оттенком. Причем стоит обратить внимание и на то, что пятно должно быть одно. Если их два, то это означает, что арбуз сгорел на солнце. С одной стороны будет земляное пятно, а с другой - солнечный ожог.

- А если постучать по арбузу? – не унимаемся мы и продолжаем «пытать» бахчевода.

- Необходимо смотреть на несколько факторов, не только на звук. Состояние самой ягоды, хвостик, бочок. А звук - это уже второстепенный фактор, - объясняет Максим Величко. - Звонкий может быть и на зеленом арбузе. А если ягода будет спелая, но звук будет глухой, это не значит, что арбуз плохой. Бывает разрыв мякоти из-за перепадов температуры и осадков, но от этого ягода не становится испорченной.

- А еще пошли новости, что создан прибор, который определяет спелость арбуза и количество нитратов в нем.

- В настоящее время еще нет гаджетов, которые бы определяли спелость или сладость арбузов, - заявил бахчевод. - Не существует технологий, которые верно укажут и на нитраты в арбузе. Знаете, когда бахча созревает, то количество нитратов в ней допустимое. Всего 64 единицы. К примеру, возьмем огурцы. Они продаются зелеными, а ведь их спелое состояние - желтое. В огурце больше 200 единиц нитратов на момент продажи. Нитраты - это миф. Людям становится плохо после арбузов, потому что они выбирают уже надрезанную ягоду. Нельзя брать на пробу в торговых точках или половину арбуза. Он может быть уже испорчен! Арбуз всегда нужно употреблять в свежем виде.

ВСЕ - ДЕВОЧКИ

В народе обсуждают, что арбузы делятся на «мальчиков» и «девочек». И, мол, ягоды женского пола, намного слаще. А пол арбуза определяют по пятну. Если оно большое и широкое – девочка, маленькое – мальчик.

- Но арбузы все девочки! На женском соцветии есть сам плод, а на мужском - только цветок и все, - развеял миф про «девочек» и «мальчиков» бахчевод Максим Величко.

БЕЛЫЕ, ОРАНЖЕВЫЕ И КВАДРАТНЫЕ

Наука по выращиваю арбузов шагнула далеко вперед. На прилавках теперь можно найти и квадратные ягоды, а также с оранжевой и даже белой мякотью.

- Технология выращивания квадратных арбузов достаточно проста, но требует значительных затрат. Ведь каждую образовавшуюся на стебле ягодку нужно поместить в специальную квадратную форму и постоянно следить за процессом роста и созревания. Поэтому стоимость таких арбузов намного выше, чем у обычных, круглых, - говорит Максим Величко. – А белые и оранжевые арбузы - это плоды селекции. Так же, как и арбузы без косточек. Ученые вывели специальные сорта. Но они на рынке самые дорогие.

КОНКРЕТНО

Все дело в тыкве

В последние годы на российских прилавках появляются арбузы-гиганты. И существует еще одно поверье – чем ягода больше, тем слаще.

- Чтобы вырастить гиганта, аграрии частенько пользуются такой технологией - арбуз прививают к тыкве, у которой более мощная корневая система, способная выдерживать крупные плоды, - открыли нам секрет в кубанском НИИ овощного и картофельного хозяйства. - Урожайность больше, скороспелость выше.

- Мы называем такой процесс выращивания арбузов - тыквенный корень, - объясняет бахчевод Максим Величко. - То есть две недели выращивается арбуз в теплицах, потом его пересаживают в специальный подвой. У арбуза отрезают корень, а у тыквы - верх. С помощью специальной прищепки их соединяют друг с другом. Так и получается мощное растение. И такая прививка не ухудшает состояние арбуза и его вкусовые качества, а наоборот, улучшает. Корневая система - это насос. И она качает все, что есть в почве. Соответственно, благодаря тыкве, повышается количество сахара, иммунитет у растения, и ягода становится устойчивая к заболеваниям, насекомым. Ну и еще вкуснее.

КСТАТИ

Многие задаются вопросом: арбуз - это ягода, фрукт или, может, даже овощ? Но бахчеводы уверяют, арбуз - это тоже ягода.

- Это может показаться необычным, учитывая его большие размеры и внешний вид. Ягода определяется как плод, возникающий от оплодотворенного цветка, имеющий мякоть и содержащий семена внутри. Все это есть и у наших арбузов, - сообщил бахчевод Максим Величко.