Еще рано охлаждаться: Синоптики выступили с заявлением по сильной жаре на Черноморском побережье

На Кубани сильная жара продержится до 17 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани с начала августа царит аномальная жара. От невыносимого зноя не получается спрятаться ни на побережье, ни в горах. При этом высокая температура не сбавит обороты еще как минимум несколько дней.

«Обширный антициклон удерживает свои позиции, сохраняя при этом жаркую и засушливую погоду на Кубани. В ближайшие дни характер погодных условий существенно не изменится», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за аномально высокой температуры в крае даже ввели штормовое предупреждение. Местных жителей и туристов предупреждают о чрезвычайной и высокой пожарной опасности на территории всего края.

«15 и 16 августа в Краснодаре и местами в крае сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. В эти же даты местами в южной половине края, в центральных районах и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4-го класса», - уточнили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодара.

Температура воздуха в южной столице днем 16 августа поднимется до 34…36 градусов. День будет малооблачным и без осадков. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Легкий бриз не поможет спастись от аномальной жары и на побережье Черного моря. С вечера 15 августа и до конца 17 августа на участке от Анапы до Магри воздух раскалится до +37 градусов.

При этом жителей Белоглинского и Кореновского районов предупреждают, что 16 августа там сохранится атмосферная засуха.