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Происшествия15 августа 2023 10:25

Еще рано охлаждаться: Синоптики выступили с заявлением по сильной жаре на Черноморском побережье

Сильная жара продержится на Черноморском побережье Кубани до 17 августа
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани сильная жара продержится до 17 августа

На Кубани сильная жара продержится до 17 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани с начала августа царит аномальная жара. От невыносимого зноя не получается спрятаться ни на побережье, ни в горах. При этом высокая температура не сбавит обороты еще как минимум несколько дней.

«Обширный антициклон удерживает свои позиции, сохраняя при этом жаркую и засушливую погоду на Кубани. В ближайшие дни характер погодных условий существенно не изменится», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за аномально высокой температуры в крае даже ввели штормовое предупреждение. Местных жителей и туристов предупреждают о чрезвычайной и высокой пожарной опасности на территории всего края.

«15 и 16 августа в Краснодаре и местами в крае сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. В эти же даты местами в южной половине края, в центральных районах и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4-го класса», - уточнили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодара.

Температура воздуха в южной столице днем 16 августа поднимется до 34…36 градусов. День будет малооблачным и без осадков. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Легкий бриз не поможет спастись от аномальной жары и на побережье Черного моря. С вечера 15 августа и до конца 17 августа на участке от Анапы до Магри воздух раскалится до +37 градусов.

При этом жителей Белоглинского и Кореновского районов предупреждают, что 16 августа там сохранится атмосферная засуха.

СтихияПроисшествия: СТИХИЯ