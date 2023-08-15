Жертвой крушения самолета Л-39 на Кубани стал начальник Майкопского учебного авиаполка

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Вечером 14 августа стало известно, что в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Л-39. В боевой машине находились два члена экипажа, один – погиб на месте. Жертвой крушения самолета 14 августа стал начальник Майкопского учебного авиаполка. Полковник Вадим Гуров погиб в ходе учебных полетов.

«На протяжении многих лет Гуров возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО. Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», - написал в соцсетях глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Самолет разбился при посадке. Предварительно, крылатая машина не попала на полосу, зацепила грунт и столкнулась с вышкой радиосвязи ближней навигации. Второго члена экипажа госпитализировали в больницу с травмами.

Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. Причина крушения в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что Л-39 называют «Альбатрос». Борт был разработан в Чехословакии и способен развивать скорость до 750 км/ч. На таких самолетах обычно учатся летать курсанты.