Доверяй, но проверяй: на что обращать внимание при выборе финансового продукта

Государственная Дума приняла закон, регламентирующий правила расчета полной стоимости кредита (ПСК) и отказа от платных услуг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно Государственная Дума приняла закон, регламентирующий правила расчета полной стоимости кредита (ПСК) и отказа от платных услуг. Закон направлен против манипуляций с полной стоимостью кредита/займа и навязывания дополнительных платных услуг, призван помочь заемщику точнее понять объем будущих расходов.

В частности, расширен перечень платежей заемщика, которые банки и микрофинансовые организации должны включать в расчет ПСК. Помимо платежей, предусмотренных в кредитном договоре, в него входят и другие, от которых зависят условия кредита — ставка, срок, различные страховки и так далее.

Как сообщает Банк России на своем сайте, по общему правилу ПСК будет рассчитываться исходя из максимально возможной суммы платежей, если они зависят от поведения заемщика, например от оплаты каких-либо услуг или соблюдения определенных условий. Из этого правила предусмотрены исключения. Так, по кредитным картам заемщик увидит две ПСК: с учетом минимальной и максимальной ставки. Как правило, они применяются в зависимости от того, использует владелец карту для покупок или для снятия наличных.

Риск навязывания дополнительных услуг снизится, а также расширятся возможности отказаться от них. Кредитор должен будет направить заемщику уведомление с перечнем услуг, на которые тот дал согласие, и предельным сроком для отказа. Этот срок увеличивается с 14 до 30 дней. Услуги, которые проданы вместе с кредитом, но не связаны с ним, должны оформляться отдельным заявлением. Условия возврата средств за ненужные услуги распространяются также на товары и работы. Кроме того, кредиторов обяжут в рекламе, на сайте, в мобильном приложении и офисе рядом со ставкой указывать диапазон значений ПСК таким же шрифтом.

Закон был опубликован 24 июля. Предусматривается, что большинство его норм вступит в силу через 180 дней после опубликования, норма о рекламе — через 90 дней.

Таким образом, заемщикам будет проще ориентироваться в полной стоимости платежей по кредиту и принимать решение о его целесообразности. Пока же давайте вспомним основные правила, на что обращать внимание при выборе кредитного продукта и процентной ставки по нему.

Взять кредит и не прогадать

В основном процентная ставка по кредиту формируется из двух факторов: ключевая ставка Центробанка и риск невыплаты долга банку. 21 июля этого года ключевая ставка была повышена до 8,50% годовых. Соответственно, ставка по займу в текущих условиях не может быть ниже этого показателя – это просто-напросто невыгодно финансовой организации. Исключение из этого правила составляют льготные программы с господдержкой, о них поговорим ниже.

Что касается стандартных кредитных продуктов, то здесь обращаем внимание на предложения, максимально близкие к размеру ключевой ставки.

Переплата может быть меньше в вашем зарплатном банке, поскольку кредитор осведомлен о ваших доходах и не так сильно рискует, как со сторонним заемщиком. Выбирая кредитную программу, обращайте внимание на все условия, от которых зависит процент переплаты. Если он варьируется в зависимости от каких-то факторов (например, покупка страховки, каких-то других банковских продуктов или услуг), проверьте, как изменится платеж в случае отказа от этих опций. Также посмотрите, нет ли градации ставки в период пользования кредитом - порой сниженный процент предлагается лишь на первые месяцы, а затем существенно возрастает. В качестве дополнительной мотивации может быть прописан и размер ежемесячных трат по карте для более выгодных условий. Учтите все эти нюансы и просчитайте выгодность того или иного предложения.

Делать анализ легко и удобно на сайтах банков. Например, банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, по каждому из своих кредитных продуктов предлагает онлайн-калькулятор, рассчитывающий условия кредита исходя из всех ваших индивидуальных факторов. Так, кредит наличными на любые цели можно взять по ставке от 10,9%. При этом банк максимально прозрачен для своих клиентов – на сайте размещена подробная информация обо всех условиях займов и размеру процентной ставки по ним.

И, конечно же, выбирая кредитную программу, изучите льготные предложения с господдержкой. Например, банк РНКБ предлагает: автокредит с господдержкой (от 8% годовых), кредит с господдержкой на газификацию (ставка 3%), кредит на развитие сельских территорий (5% годовых), кредит на образование с господдержкой (ставка 3%).

Обращая внимание на все нюансы договора, вы сможете оградить себя от лишних переплат по процентным ставкам.

Условия вкладов тоже нужно проверять

Размер ключевой ставки Центробанка напрямую влияет и на процент годовых, которые предоставляют банки. Поэтому, если в случае с кредитами, заемщику выгоднее, когда она ниже, то при оформлении депозита все наоборот: чем выше ставка, тем больше проценты по вкладам.

При выборе вклада руководствуемся тем же принципом, что и при кредите – внимательно читаем все условия по депозиту и предлагаемой процентной ставке. Обращайте внимание на следующие условия:

- не является ли предложенный процент по депозиту акцией с ограниченным сроком действия. Если период предложения вас не устраивает, рассматриваем другие варианты;

- еще одним важным фактором является длительность вклада. Чем дольше денежные средства находятся в банке, тем больший процент получит их владелец. Кроме того, учитывается и возможность снятия или пополнения депозитного счета. Ставка может быть выше в том случае, если это не предусмотрено. Так, клиенты РНКБ могут рассчитывать на выгодные условия по депозитам при открытий вкладов «Я помогаю защитникам Родины» (до 8,0%) и «Максимальный» (7,0%). В первом случае снимать деньги и пополнять счет не выйдет на протяжении всего срока, прописанного в договоре, а во втором клиент сможет в любой момент вывести со счета уже накопленные проценты.

- проверьте, не являются ли условия по вкладу «лестничными» - это те предложения, когда срок вклада делится на несколько периодов, по каждому из которых прописывается индивидуальная ставка. Как правило, она повышенная на первом этапе, а затем снижается.

И, конечно, как и в случае с кредитом, обращайте внимание на дополнительные условия, при которых действует обозначенная ставка - есть ли обязательные траты по карте и дополнительные продукты, включенные в пакет сверх депозита.

При выборе вклада тоже удобно пользоваться банковским калькулятором. Рассчитать свою выгоду при оформлении депозита в РНКБ Банке (ПАО) очень просто. Заходим на официальный сайт банка в раздел «Вклады и счета» и сразу видим форму расчета. Заполняем данные по валюте, сумме и сроке вклада, дополнительным условиям (например, возможности пополнения, снятию – процентов или частичному, открытию онлайн, отдельным категориям вкладчиков). Исходя из указанных параметров, банк предлагает список возможных вкладов с их детальными условиями. Вам остается только выбрать наиболее подходящее предложение.

И помните, доверять свои финансы можно только проверенным финансовым организациям с соответствующей лицензией. Обещание золотых гор и очень высокого процента по вкладу от сомнительных организаций должно вас насторожить и заставить сто раз подумать. Лучше получить меньше выгоды, но не потерять свои сбережения.

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