«В Сочи — кипяток, в Анапе — лед»: Черное море набрало неравномерную температуру. Почему

Черное море прогрелось до +29 градусов. Фото: t.me/MoreOz

На курортах Краснодарского края сейчас самый разгар летнего сезона 2023 года. За весь август на Черноморском побережье не прошло ни одного сильного ливня, а количество солнечных дней во много раз превышает число пасмурных. Благодаря тому, что на Кубани почти все время светит солнце, температура воды в Черном море поднялась до аномальных значений.

«Мы очень любим теплую водичку, но даже для нас это перебор. Море просто кипяток», - рассказывают туристы на набережных в Сочи.

Действительно, на одном из главных курортов Краснодарского края море достигло очень высоких температурных значений. Впервые за лето вода у берегов Сочи прогрелась до +29 градусов.

«Температура морской воды 15 августа в 09:00 в Сочи — +29 градусов. В Туапсе море прогрелось до +27 градусов. В Геленджике — до +25», - сообщили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодара.

Если в Сочи туристы жалуются на то, что море не помогает остудиться после палящего южного солнца, то в Анапе отдыхающие отказываются заходить в воду из-за того, что она обжигающе холодная.

«Еще 13 августа мы спокойно купались в море. Оно было где-то в приделах +27 градусов. Потом за ночь вода резко перемешалась, и уже утром 14 августа в воду было просто невозможно зайти. Люди купаются, но это только самые отважные. В основном, все забегают на секунду и сразу же выходят», - поделились местные блогеры в соцсетях.

За сутки температура воды в Черном море у берегов Анапы опустилась до +23 градусов. Более холодные значения зафиксированы только в Новороссийске. Там водичка остыла до +22 градусов.

«Резкое понижение температуры морской воды называется «апвеллинг». Подул северо-восточный ветер, и верхний слой теплой воды сдул далеко в море, а из глубины подтянулась холодная вода. Температура оказалась более низкой, чем была, потому что более прохладные слои вышли на поверхность», - рассказал «Комсомолке» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Отдыхающим в Анапе не стоит слишком сильно расстраиваться из-за холодного моря, потому что ситуация может снова резко измениться. Для этого нужно, чтобы подул южный ветер. Тогда теплая вода вернется еще быстрее, чем она ушла. Ну а пока этого не произошло, любители путешествий могут переместиться на Азовское море. Там температура воды держится на стабильно высоких значениях.

«В Ейске и Приморско-Ахтарске Азовское море прогрелось до +26 градусов. В Темрюке — +25», - уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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