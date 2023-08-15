На что могут рассчитывать на Кубани люди с инвалидностью, имеющие автомобиль

Инвалиды могут воспользоваться парковкой бесплатно Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Краснодарского края с ограниченными физическими возможностями имеют целый ряд льгот. В их числе право на бесплатную парковку, получение частичной компенсации стоимости полиса ОСАГО и ряд других. Часто у людей возникает масса вопросов, как это работает. Ответить на основные вопросы мы попросили управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю Татьяну Ткаченко.

– Кто имеет право на частичную компенсацию стоимости полиса ОСАГО?

– Право на частичную компенсацию стоимости полиса ОСАГО имеют инвалиды (в том числе дети-инвалиды) либо их законные представители. Главное, чтобы транспорт был необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации (ИПРА).

– Какие условия нужно соблюсти для получения компенсации затрат на полис ОСАГО?

– Чтобы компенсировать затраты на полис, граждане с инвалидностью (в том числе дети-инвалиды) либо их законные представители должны при заключении договора ОСАГО лично уплатить страховую премию и являться страхователями. Компенсация стоимости полиса предоставляется на одно транспортное средство. При этом в страховом полисе может быть учтено лицо, имеющее право на такую компенсацию, либо его законный представитель и наряду с ним – не более двух водителей.

– Каков размер выплаты?

– Размер выплаты составляет 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО.

– Сейчас очень многие услуги Социального фонда реализуются проактивно, т.е. беззаявительно. Чтобы получить компенсацию стоимости ОСАГО, надо подавать соответствующее заявление, или же процедура запускается проактивно?

– Компенсация в беззаявительном порядке (проактивно) предоставляется при наличии: сведений, полученных от Российского союза автостраховщиков в межрегиональном информационном центре СФР, о заключенном договоре обязательного страхования; в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) сведений об инвалидности и о заключении о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом (в том числе ребенком-инвалидом) транспортного средства, указанном в ИПРА; сведений о законном представителе инвалида в Единой государственной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Если необходимые сведения в федеральных информационных базах отсутствуют, то для получения компенсации инвалиду (его представителю) необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства с заявлением, документами, удостоверяющими личность и полномочия представителя, полисом ОСАГО и документами на транспортное средство.

– В течение какого времени необходимо запустить процесс получения частичной компенсации стоимости полиса ОСАГО?

– Обращаться за компенсацией можно в течение всего года после оформления ОСАГО.

– В какой срок человек получает ответ от Социального фонда о выплате компенсации и денежные средства?

– Решение принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления или поступления в ЕГИССО всех необходимых сведений. Денежные средства выплачиваются в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня размещения решения в ЕГИССО.

– Расскажите, пожалуйста, о правилах предоставления бесплатной парковки для автомобилей, на которых передвигаются граждане, имеющие инвалидность.

– Да, для автомобилей, на которых передвигаются жители Кубани с ограниченными физическими возможностями, предусмотрена бесплатная парковка на специально отведенных для этого местах. Напомню, что на такие парковочные места можно поставить машину, которой пользуются: граждане с инвалидностью I и II группы; дети с инвалидностью; граждане с III группой инвалидности, имеющие ограничения в самостоятельном передвижении любой степени (это можно подтвердить записью в ИПРА) либо получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.

– Как оформляется бесплатная парковка для граждан с инвалидностью?

– Это можно сделать дистанционно на портале Госуслуг или лично в офисе МФЦ.

Для оформления на Госуслугах надо перейти в раздел «Пособия. Пенсия. Льготы» и в списках выбрать «Получение возможности парковки на специальных местах для инвалидов». Затем нужно заполнить заявление, и уже через 15 минут после его подачи данные об автомобиле попадут в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). В личный кабинет на портале Госуслуг придет соответствующее уведомление и файл со знаком «Инвалид» – его необходимо распечатать и установить на авто.

Если действовать через МФЦ, то там сотрудники выдадут заверенное печатью уведомление о внесении авто в реестр. Парковка оформляется на срок установления инвалидности или с указанием разовых поездок. Минимальный срок – сутки.

– Можно ли пользоваться бесплатной парковкой, если человек с инвалидностью является пассажиром, а не водителем автомобиля?

– Да, можно, законом это предусмотрено. На специализированные парковочные места можно бесплатно ставить машину, которой пользуется человек с инвалидностью, независимо от того, водитель он или пассажир.