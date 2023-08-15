Сходили в поход: Учитель ОБЖ надругался над 14-летним мальчиком во время отдыха с группой детей на Кубани

Расследование продолжается Фото: Иван МАКЕЕВ

Школьный поход обернулся уголовным делом. Педагог вывез учеников из Темрюкского района в Крымский. Ребята жили несколько дней в палатках, а когда вернулись домой, вскрылась страшная правда. 33-летний учитель ОБЖ на отдыхе склонил 14-летнего мальчика к сексу. Причем узнали взрослые об этом случайно - им спустя время пожаловалась одна из девочек, с которой поделился секретом сам школьник.

«8 августа следователи возбудили уголовное дело по сообщению о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростка педагогом учреждения дополнительного образования Темрюкского района. Прокуратурой края проверяет деятельность учреждения, где работал данный сотрудник», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.

В интересах следствия и по этическим соображениям, подробности случившегося не разглашаются. Известно, что лишь, что педагог 10 лет занимался туризмом с подростками и молодежью. Расследование продолжается, следователи общаются и с педагогами дополнительного образования, и с детьми.

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