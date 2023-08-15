Предприниматели из Сочи запостили в июле в шесть раз больше контента ВКонтакте

В июле 2023 года бизнес-сообщества из Сочи разместили в ленте ВКонтакте в шесть раз больше постов, чем год назад. Количество предпринимателей в регионе, которые ведут свое дело в соцсети, выросло на 28%.

Динамичнее всего увеличивается количество бизнесов в категориях дом и ремонт, красота и здоровье, развлечения и досуг — на 45%, 24% и 19%. На 62% стали больше размещать постов в ленте компании в категориях дом и ремонт и на 23% — в развлечения и досуг.

Сочи стал самым быстрорастущим городом в России по количеству подписчиков бизнес-сообществ. На 33% больше пользователей стали следить за бизнесом ВКонтакте и на 29% — активно взаимодействовать с пабликами: переходить на карточки товаров и услуг, создавать заказы, связываться с бизнесом в звонках или сообщениях.

На 78% увеличилось число подписчиков у предпринимателей, занимающихся домом и ремонтом и на 61% у туристических сообществ. Пользователи стали больше взаимодействовать с бизнесом в сферах развлечений, досуга и туризма — на 31%, а также образования — на 27%.

ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Достаточно создать сообщество бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. Из него можно бесплатно сделать собственный сайт или полноценный интернет-магазин, через который удобно продавать товары и оказывать услуги. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут подключить доставку по всей России через партнеров. Увеличивать продажи, аудиторию сообщества и привлекать новых клиентов помогают простые и интуитивно-понятные инструменты платформы VK Реклама. Подробнее о том, как развивать свое дело в интернете — в уроках и полезных материалах обучающей платформы VK для бизнеса.