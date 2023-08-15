Штампует стройматериалы и плитку из мусора: Кубанский «Кулибин» создал уникальный агрегат по переработке вторсырья

Фото из личного архива

86-летний Евгений Тарада из Тимашевского района — инвалид по слуху, человек инженерной мысли. В домашних условиях, используя исключительно подручные средства, он создал уникальный агрегат по переработке вторичного сырья. Из никому не нужного старого хлама: пластиковых бутылок, старых сапог, тряпок и разной другой рухляди он выплавляет особопрочные материалы для строительных деталей, изготавливает элегантные статуэтки и даже штампует тротуарную плитку.

В станице Медведовской Тимашевского района «Кулибин» появился с четверть века назад. Переехал сюда с семьей из Эстонии, где за подобные эксперименты даже получил от директора тамошнего рыбоперерабатывающего завода трехкомнатную квартиру. Дело было в «лихие» 90-е, платить людям было нечем, рыбная промышленность еле сводила концы с концами. Вот и решил руководитель послушаться идейного мастера и наладить прямо у себя на заводе дополнительное производство пуговиц из... драных, гнилых рыболовных сетей! А за пуговицами последовали электрические вилки и розетки, распределительные коробки и прочая потребительская мелочь для сбыта и поддержания завода и его сотрудников на плаву.

Фото из личного архива

Почему Кубань? Точно такое производство решил открыть один делец из Краснодара, наобещавший Евгению, что и бизнес оформлять, и доход делить будут пополам. Обещать - не значит сделать. Как говорят, «кинул».

- Вряд ли добытое обманным путем пошло на пользу тому человеку, рассуждает Евгений Тарада, - потому что за все годы кубанской жизни я ничего ни о нем, ни о заводе не слышал. Мало иметь станки, надо им еще ума дать.

Фото из личного архива

В Медведовской Евгений Тарада с женой Анной Ивановной планировали в те годы дачу на берегу реки, но «благодаря» тому компаньону дача стала домом. Здесь везде чувствуется инженерная и твердая хозяйская рука Тарады. Огромная люстра на потолке в старинном стиле — настоящее произведение искусства. На стенах и шкафах многочисленные скульптуры, объемные картины и изразцы — конечно, тоже из вторсырья. Деревянная мебель, добротный бильярдный стол на террасе тоже сделаны руками маэстро. Прогуливаясь по дому, чувствуешь себя в гостях у барина. А ведь дорогого тут ничего и нет. Все сплошь из мусора.

Еще он изготовил для себя спортивный инвентарь для гимнастики и вытяжки позвоночника. Занимается каждое утро по часу.

- Мне дыхательные упражнения дают энергию и молодецкую прыть, - объясняет мужчина и заявляет, - А сейчас у меня по расписанию водные процедуры! Приглашаю вас на мой личный пляж!

Фото из личного архива

Я не успела перелистнуть страницы блокнота, как хозяин дома резво сбегал, переоделся для своих плавательных трюков. Идем на «пляж»: в конце ухоженного огорода красуется большая ровная кладка. Разгон, сальто в воздухе — бульк! Еще разгон.... И еще.... И это в 86 лет!

Таким же бодрым шагом Евгений Георгиевич отправился обратно к станкам, где продолжил рассказывать о своем творческом житье-бытье.

- Я придумал классный проект. Называется он «Союз поколений». Хочу, чтобы инвалиды всех возрастных групп, кому интересно рукодельничать, объединились под его идеей. Оббил чиновничьи пороги в станице и в районе. Не могу добиться реализации моего детища. А ведь как это было бы здорово! - говорит «Кулибин» и продолжил свои разъяснения: - устав планируемого мною некоммерческого объединения предполагает связь с предпринимательскими структурами. Мы бы могли и денежки зарабатывать, реализуя через торговые сети свои изделия, чтобы помогать нуждающимся инвалидам и самому обществу инвалидов в Тимашевске. Председатель Тимашевского районного общества инвалидов Алла Бурдак в курсе, ей моя идея очень нравится. Нам нужно какое-нибудь здание, чтобы установить мои станки, где я бы мог передавать свой опыт. Может, кто поможет советом аль делом, как быть?

Фото из личного архива

А пока станки молчаливо стоят у «Кулибина» под навесом. Ждут своего часа. Рядышком плоды недавнего труда мастера: часы в замысловатой оправе. Даже не верится, то, что мы обычно выбрасываем на помойку, можно превратить в такие шедевры...

Талант пришел к Евгению Тараде еще в детстве. Родился в Ейске, там прошел школу жизни в детском доме: в войну матери было тяжело тянуть детвору, а там хоть покормят... В послевоенные годы, вернувшись домой, на правах старшего стал помогать матери. Утром школа, после занятий любимый кружок юных техников, а ночами приходилось воровать уголь и дрова из вагонов на железнодорожной станции. Иначе бы замерзли. Не высыпался и не доедал. На уроках падал в голодные обмороки. Но вырос, выучился на авиамеханика. Работал на ремонте и обслуживании самолетов в Ейске. Считает, что там и потерял слух — часами дубасить молотом по железу внутри тела самолета сказалось на ушах. Пришлось уехать. Побывал полезен своими умениями даже в Казахстане на ядерном полигоне...

Фото из личного архива

- Знаете, чего я еще хочу? Написать книгу! Про себя, свои скитания и находки, - озорно сверкнул молодыми очами «дедушка», - а называться она будет знаете как? «Жизнь раба Божия Евгения от А до Ю»!

- А почему до «Ю»?!

- Потому что я еще жив! - расхохотался Евгений Георгиевич.

Кстати, недавно Евгений Тарада стал участником краевого конкурса на присуждение ежегодной именной премии губернатора Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями в номинации «За достигнутые успехи в области культуры, литературы, искусства, науки и техники».