В Краснодаре запретили выгуливать домашних животных на детских площадках

Хозяевам с собаками всех пород закроют вход на детские площадки и школьные стадионы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодаре с 1 марта 2024 года хозяева домашних животных столкнутся с рядом ограничений. В краевом центре определили места, где будет можно или нельзя выгуливать собак и других питомцев.

«Каждый, кто имеет домашнего питомца, который нуждается в прогулках, должен знать об этих правилах и соблюдать их», - рассказал замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

Прогуляться с четвероногим любимцем с весны будущего года можно будет только по городским улицам, площадям, проездам, паркам и скверам. Также не запрещены прогулки по набережным и береговым полосам водных объектов.

А вот за появление рядом с детскими площадками, школами, больницами, торговыми центрами, ресторанами и учреждениями культуры последует административное наказание. Впрочем, даже в этом списке могут быть исключения. Например, если где такое посещение разрешено внутренними документами объекта.

«Также в городском постановлении определен перечень территорий, куда нельзя возвращать бездомных животных после стерилизации, чипирования и других манипуляций. Это скверы, парки, детские сады и школы, жилые комплексы, больницы, объекты транспортной инфраструктуры, кладбища и другие», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Это первый подобный городской нормативный акт. Он будет действовать до 1 марта 2030 года. Правила запрета не коснутся собак-проводников, которые сопровождают людей с ограничениями по зрению.