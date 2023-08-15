В нацпарке Сочи обнаружили редчайший эндемик – лютик Елены

Лютик Елены. Фото: t.me/npsochi_official

Ученые Сочинского нацпарка рассказали о сенсационной находке. На хребте Аибга было обнаружено уникальное растение - краснокнижный лютик Елены.

«Уникальные растения лютика Елены были обнаружены у самого гребня хребта на известняковй осыпи, среди камней», - утонили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Это редчайшее древнее растение, которое впервые описали в 1891 году. Открыл лютик ботаник и географ Николай Альбов. Он и назвал скромный цветок в честь своей сестры Елены.

Как правило лютик Елены не превышает в высоту 10 см. У растения небольшое корневище, а на слабых, нежных и тонких стеблях возвышаются одиночные соломенно-желтые мелкие цветки. Листья у лютика также нежные, почти с округлой листовой пластинкой на длинных черенках.

«Долгое время лютик Елены считался узким эндемиком высокогорного Фишт-Оштенского массива. Позже он был обнаружен на граничащем с хр. Аибга массиве Арабика и Ах-Аг в Абхазии, где также отмечался в крайне небольшом количестве локалитетов и с небольшой численностью», - дополнили исследователи нацпарка Сочи.

Лютик Елены входит в список охраняемых видов нового издания Красной книги России. Этот уязвимый вид находится на грани исчезновения из-за потепления климата.

Теперь ученым предстоит объяснить, каким образом это субтильное растение, любящее известняковое высокогорье влажного Западного Закавказья, смогло оказаться на территории нацпарка Сочи.