Ревнивый муж с другом пошли мстить могильщику и не вернулись: На Кубани сотрудник кладбища изрезал и похоронил двух мужчин

По подозрению в убийстве по горячим следам задержали всех троих мужчин. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Криминальная драма разыгралась в селе Новопавловка, что в Белоглинском районе Кубани. Здесь 37-летний Анатолий Семенов (имена героев публикации изменены) приревновал свою жену Елену... к сотруднику кладбища. Могильщик Евгений Иванов приехал в село, чтобы подработать. Днем рыл могилы, а вечера проводил в разных компаниях. В одной из них и познакомился с 33-летней блондинкой Еленой Семеновой.

Все ничего, но муж Елены к нему приревновал и пошел на разборки в дом, где жил Евгений Иванов. Прихватил с собой и друга - 21-летнего Андрея Горового.

Непрошеных гостей могильщик Евгений Иванов встретил не один. В это время у него дома гостили два его товарища. Между мужчинами завязалась драка, в ход пошли даже ножи. Иванов с товарищам изрезал гостей до смерти. А потом погрузили тела в машину и увезли в лес. Ямы для тел выкопали как положено - по всем правилам, Евгений Иванов же на этом давно руку набил, работая на кладбище. Похоронив двух мужчин, вернулись домой.

Когда муж не вернулся домой, Елена Семенова забила тревогу. Она пошла в полицию и сообщила о пропаже супруга. Дальше уже и выяснилось, кто причастен к его убийству. Силовики задержали троих мужчин: 23-летнего приезжего из Мостовского района, 40-летнего мужчину из Тимашевского района и 43-летнего жителя Ленинградского района.

- Один из задержанных указал следователям место захоронения тел, где в ходе осмотра места происшествия они были обнаружены, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Были явные следы от удушения, а также рубленые раны шеи и живота.

Прокуратура Белоглинского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по статье «Убийство двух лиц».

«В настоящее время по уголовному делу устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным причиной конфликта стала ревность», - заключили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

В ближайшее время следователи планируют подать ходатайство в суд о заключении подозреваемых под стражу.

Ранее сообщалось, что женщину изнасиловали и жестоко убили на кладбище в Сочи. Вечером 20 августа 2022 года обвиняемый находился на кладбище на улице Суздальской в Адлерском районе Сочи. Мужчина уже был выпивший.

К нему подошла 30-летняя сочинка с просьбой помочь найти ей могилу родственницы. Она подумала, что приезжий является работником кладбища. Мужчина решил воспользоваться тем, что рядом никого не было. Но на всякий случай он повел девушку вглубь кладбища, чтобы ее крики никто не услышал.