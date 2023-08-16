Пробка со стороны Краснодарского края на Крымский мост

Поздно вечером 15 августа Крымский мост вновь перекрывали. О приостановке движения автотранспорта власти сообщили в 21:49 по московскую времени. Только спустя час разрешили проезд со стороны Краснодарского края. В 22:41 выезд с полуострова был закрыт. Полностью движение автотранспорта по Крымскому мосту удалось восстановить в 23:19.

Однако перекрытие путепровода не стало причиной заторов. В 7 часов утра 16 августа с обеих стороны Крымского моста не было затруднений в проезде к досмотровым пунктам.

В 8 часов утра ситуация осталась такой же. Дороги в обе стороны горели зеленым. А вот уже к 09:00 со стороны Керчи начала образовываться небольшая пробка. К этому времени перед пунктом досмотра своей очереди ждали 127 транспортных средств.

Обстановка на Крымском мосту 16 августа 2023

По состоянию на 10 часов утра по московскому времени со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Небольшой затор растянулся всего лишь на два километра. Пробка начинается со 140-го километра, а заканчивается на 142-м.

«Мы ехали в Крым. На досмотр заехали в 08:45, а в 09:03 выехали уже на мосту. Проходили досмотр через рентген. Вся процедура заняла пять минут. Все очень быстро», - рассказывает туристка из Краснодарского края Алена Петрухина.

Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 42 транспортных средства. Об этом сообщается в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Мы встали в пробку в 08:40. На досмотр со стороны Керчи заехали спустя 40 минут. По мосту начали проезжать в 09:29. А на материке были уже в 09:45», - поделился своим опытом водитель Иван Кучин.