«ДТП произошло из-за технических неполадок». В Краснодаре завели уголовное дело после наезда самокатчика на няню с ребенком

Няня с малышом на руках переходила дорогу Фото: кадр из видео

В Краснодаре завели уголовное дело после наезда самокатчика на няню с ребенком. Предварительно, водитель не затормозил из-за технических характеристик устройства, сообщает источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - отметил в разговоре с «КП» - Кубань» источник.

Известно, что самокат, на котором катался молодой водитель, принадлежит московской компании. Идут разбирательства.

Напомним, все произошло вечером 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской. Момент происшествия засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что для пешеходов загорелся зеленый сигнал светофора. Няня с малышом на руках только ступила на «зебру». В этот момент на красный свет, не притормаживая, летел электросамокат. В результате молодой водитель снес пешеходов. Девушка с крохой на руках упала на землю.

У няни и ребенка диагностировали серьезные травмы. Мама малыша рассказала в соцсетях, что у ее сына сломана ключица. Кроме того, у ребенка зафиксировали ушиб правой руки. У девушки, которая несла ребенка, повреждено плечо, шея и сильная гематома головы.

Стоит отметить, что это не первая ситуация, когда у электросамоката не срабатывают тормоза. Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи гонщик на скорости сбил беременную женщину, которая попала в больницу. После этого случая также завели дело об оказании услуги ненадлежащего качества.

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