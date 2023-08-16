Опасная засуха может лишить части урожая сахарной свеклы, кукурузы и сои на Кубани

Аграрии лишились части урожая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти месяц в нескольких районах Краснодарского края не было дождей.

Синоптики проанализировали ситуацию с состоянием почвы в Динском и Крымском районах Кубани. Засуха в них достигла категории опасного атмосферного явления 15 августа.

- Температура воздуха больше месяца держалась здесь выше +35 градусов, а дождей не было ни капли. Это привело к необратимым последствиям в почве, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Гидрометцентра в регионе.

Эффективными осадками считаются дожди не менее 5 мм в сутки. Но они не случились.

- Атмосферная засуха оказала негативное влияние на формирование репродуктивных органов пропашных культур, - уточнили метеорологи.

Больше всего на полях фермеров Динского и Крымского районов пострадали посевы кукурузы, сахарной свеклы и сои.

- Это проявляется в виде потери тургора, пожелтения и засыхание листьев, череззерницу, ускоренного налива и созревания зерна, замедления роста корнеплодов, - объясняют кубанские агрономы.

Специалисты краевого Гидрометцентра направили свои данные в региональный минсельхоз и в МЧС.