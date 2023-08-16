«Негде реализовать, она никому не нужна». Фермер из Новороссийска бесплатно отдает небывалый урожай слив

Слива на Кубани уродилась на славу, только сбыть ее трудно. Фото: Александр ГЛУЗ

Юрий Щетин восемь лет назад заложил сад под Новороссийском. Пока слива росла, фермер заботился о деревьях – культивация, опрыскивание - трудов сюда вложено немало. В этом году фрукты пошли, как из мешка изобилия. Горшочек «варит» и по сей день, реки слив лежат на земле. Только они никому не нужны.

- Реализации нет. Я сдаю ее на оптовой базе по 20 рублей за килограмм. А теперь считайте – 5 рублей мне надо отдать за сбор, в расходы входит также покупка ящика и транспортные расходы, - рассказал «КП»-Кубань» фермер. – Больше сдавать фрукты некуда.

Из 60 тонн слив Юрий с трудом продал только 20. Остальное решил отдать людям.

- Слива пропадает. Два дня – и все, ее уже не будет, - вздыхает он. – Поэтому в свой сад приглашаю всех, пусть сами собирают и увозят. Особенно жду многодетные семьи, тех, у кого низкий достаток. Пусть витамины получат.

Хранить сливу – гиблое дело. Она быстро портится и теряет свой товарный вид. Кстати, именно из-за последнего ее качества покупатели предпочитают иностранную. По мнению Юрия, она внешне выглядит лучше, чем местная. Но по вкусовым качествам зачастую уступает выращенной на кубанской земле.

- Я заложил 4 тонны в хранилище. Пролежала она две недели, но сохранить ее не удалось. Слива такой продукт, ее надо сразу реализовывать, - считает аграрий.

Небывалый урожай сливы он объясняет тем, что в этом году молодые деревья вступили в плодоношение. Щетин и сам не ожидал такого.

- Эта ситуация будет мне уроком, на следующий год что-нибудь придумаю, найду новых поставщиков, но все же фермерам нужна помощь государства по организации приемки продукции. Вот в той же Турции власти гарантированно забирают урожай и платят за него тем, кто трудится на земле, - говорит Юрий.

Сам он радушно ждет гостей. Его сад находится в поселке Семигорье. Срок созревания сливы недолгий, поэтому всем желающим стоит поторопиться.