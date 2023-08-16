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Общество16 августа 2023 10:04

«Негде реализовать, она никому не нужна». Фермер из Новороссийска бесплатно отдает небывалый урожай слив

Фермер из Новороссийска бесплатно отдает небывалый урожай слив
Оксана КАДОЧНИКОВА
Слива на Кубани уродилась на славу, только сбыть ее трудно.

Слива на Кубани уродилась на славу, только сбыть ее трудно.

Фото: Александр ГЛУЗ

Юрий Щетин восемь лет назад заложил сад под Новороссийском. Пока слива росла, фермер заботился о деревьях – культивация, опрыскивание - трудов сюда вложено немало. В этом году фрукты пошли, как из мешка изобилия. Горшочек «варит» и по сей день, реки слив лежат на земле. Только они никому не нужны.

- Реализации нет. Я сдаю ее на оптовой базе по 20 рублей за килограмм. А теперь считайте – 5 рублей мне надо отдать за сбор, в расходы входит также покупка ящика и транспортные расходы, - рассказал «КП»-Кубань» фермер. – Больше сдавать фрукты некуда.

Из 60 тонн слив Юрий с трудом продал только 20. Остальное решил отдать людям.

- Слива пропадает. Два дня – и все, ее уже не будет, - вздыхает он. – Поэтому в свой сад приглашаю всех, пусть сами собирают и увозят. Особенно жду многодетные семьи, тех, у кого низкий достаток. Пусть витамины получат.

Хранить сливу – гиблое дело. Она быстро портится и теряет свой товарный вид. Кстати, именно из-за последнего ее качества покупатели предпочитают иностранную. По мнению Юрия, она внешне выглядит лучше, чем местная. Но по вкусовым качествам зачастую уступает выращенной на кубанской земле.

- Я заложил 4 тонны в хранилище. Пролежала она две недели, но сохранить ее не удалось. Слива такой продукт, ее надо сразу реализовывать, - считает аграрий.

Небывалый урожай сливы он объясняет тем, что в этом году молодые деревья вступили в плодоношение. Щетин и сам не ожидал такого.

- Эта ситуация будет мне уроком, на следующий год что-нибудь придумаю, найду новых поставщиков, но все же фермерам нужна помощь государства по организации приемки продукции. Вот в той же Турции власти гарантированно забирают урожай и платят за него тем, кто трудится на земле, - говорит Юрий.

Сам он радушно ждет гостей. Его сад находится в поселке Семигорье. Срок созревания сливы недолгий, поэтому всем желающим стоит поторопиться.

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