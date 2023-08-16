Заблудились в тумане. Отец и сын, пропавшие в горах Красной Поляны, вышли на связь

Пропавших отца и сына искали три дня

Масштабные поиски развернулись в горах Краснодарского края и Адыгеи. Здесь пропали отец с сыном. Мужчины 33 и 60 лет отправились в горный переход из Майкопа в сторону поселка Красная Поляна через Большой Тхач 5 августа. Вернуться домой туристы должны были еще 11 августа. Но на связь не выходили неделю, с 8-го числа.

13 августа тревогу забил родственник пропавших. Он обратился за помощью к спасателям, которые тут же подняли в воздух вертолет и стали внимательно осматривать территории. Горы прочесывали три дня подряд. Но никаких следов туристов не было.

Сегодня, 16 августа, спустя три дня поисков отца и сына удалось найти. Правда, они нашлись сами. Родственница позвонила спасателям и сообщила, что они вышли на связь по телефону. Сейчас они находятся неподалеку от Бзерпинского карниза, чувствуют себя хорошо, травм нет.

Когда дежурный ЮРПСО связался с 60-летним мужчиной, тот рассказал, что они заблудились в тумане после перевала Чертовы ворота. Туристы вышли на Солонцовый хребет, а затем спустились к реке Кише. Потом через Сенную Поляну направились к перевалу Аспидный и дальше – вниз к реке Уруштен, после двинулись в сторону карниза.

"Туристы сказали, что слышали вчера вертолет и даже махали руками, но никаких сигнальных обозначений в виде костра не подавали. Мужчины удивились, что их ищут, хоть и подтвердили, что должны были выйти гораздо раньше", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО России.

Сейчас туристы планируют самостоятельно спускаться в поселок Красная Поляна. Спасатели из удаленных районов возвращаются на базу МЧС.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Ушли в поход и не вернулись. Отца и сына, которые уже неделю не выходят на связь, спасатели ищут с вертолета в горах Кубани и Адыгеи

Спасатели продолжают искать отца с сыном, пропавших по дороге на Красную Поляну (подробнее)