Прыгнул в воду в одежде. Следователь спас пятилетнюю девочку, которая тонула в бассейне отеля на Кубани

Полицейский вытащил девочку из воды без сознания Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани следователь из Санкт-Петербурга спас тонущую 5-летнюю девочку. Ребенок едва не утонул в бассейне гостиницы. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Все произошло в поселке Кучугуры Темрюкского района. Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приехал в Краснодарский край на отдых. Мужчина находился на первом этаже гостиницы, когда к нему подбежала его дочь. Она рассказала, что в бассейне тонет маленькая девочка. Малышка барахталась в воде и не могла сама выбраться.

Полицейский, не раздумывая, бросился на помощь. Не снимая одежду, он прыгнул в воду, схватил девочку и вытащил из бассейна. В тот момент малышка уже не дышала, поэтому следователь начал тут же оказывать первую помощь.

«Когда она пришла в сознание, подоспели вызванные на место происшествия медицинские работники, которые доставили ребенка в одну из больниц», – сообщили в пресс-центре МВД России.

Как выяснилось, родители девочки проходили регистрацию в гостинице. Присмотреть за дочкой они попросили старшего сына. Но мальчик отвлекся и не заметил, как младшая сестра едва не погибла.

Девочка несколько дней находилась под наблюдением врачей. Ребенка уже выписали – сейчас здоровью малышки ничего не угрожает.

«Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям следователя ситуация разрешилась благополучно, трагедии удалось избежать. Родители девочки сердечно поблагодарили спасителя их дочери», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.