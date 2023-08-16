Волонтеры из Краснодарского края обучили жителей ДНР плетению масксетей

В Горловке открыли точку по плетению масксетей. Фото: Марина Репещук

Новая гуманитарная миссия волонтеров из «Гражданской инициативы» была необычной. Добровольцы из Краснодара привезли не только продукты и вещи первой необходимости для жителей Горловки, но и провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Местные не остались в стороне – пришли на обучение все как один. Они живут рядом в передовой не один год, у многих там служат родные, поэтому знают, как важна любая помощь для бойцов.

- Мы научили плести сети высокой укрывистости, и это очень важно. Их не видно на вражеских квадрокоптерах, говорят военные. Поэтому они очень ценны на передовой. В Краснодаре наши волонтеры занимаются изготовлением именно таких сетей, но делать их очень трудозатратно, а значит, по времени дольше, чем остальные. И плюсом на такой вид уходит больше материала, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель движения «Гражданская инициатива» Марина Репещук.

Подобная защита на передовой – на вес золота, ими укрывают технику, оборудование и места дислокации бойцов. Они в буквальном смысле спасают жизни солдат «за ленточкой». Каждый раз о них просят военные. Поскольку это расходный материал, то масксети нужны всегда в большом количестве.

- Наша задача – показать жителям Горловки, как подготовить ленты, каким способом нужно плести, чтобы сеть выполняла свою защитную функцию на сто процентов, - отмечает Репещук. – Мы не ожидали, что люди так активно откликнутся, хотя и не сомневались в их отзывчивости.

Краснодарские волонтеры привезли с собой станки для плетения, понимая, что в ДНР сейчас почти нет мужских рук – все ушли на передовую, и изготовить рамки некому. Также для работы доставили материал. Итог совместной работы порадовали - первая сеть от жителей Горловки почти готова. Ее в скором времени отправят в зону СВО.