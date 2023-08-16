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Происшествия16 августа 2023 15:00

Избивший женщину в кафе на Камчатке оказался жителем Кубани

Силовики задержали кубанского повара после жестокого избиения женщины на Камчатке
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Повара садиста задержали на Камчатке

Повара садиста задержали на Камчатке

На Камчатке повар одного из кафе до полусмерти избил коллегу. Девушка попросила Дмитрия Р. не появляться на работе в нетрезвом виде. После замечания мужчина впал в неадекватное состояние и распустил руки. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», садист оказался родом из Краснодарского края: родился в Лабинске, спустя время уехал жить на Камчатку, в поселок Сокоч Елизовского района.

В распоряжении kp.ru есть видео зверского нападения Дмитрия на Софию (именно так зовут пострадавшую). Сначала кубанец ходил по пятам за своей «обидчицей», обзывая ее. В один момент Дмитрий устал говорить и принялся избивать девушку. Первый удар был по лицу, после чего он схватил Софию за волосы и повалил на пол. Девушка уже не шевелилась, но Дмитрий продолжил пинать жертву по голове, лицу, животу.

На помощь коллеги попыталась прийти другая сотрудница. Она открыла дверь и увидела в руках неадекватного мужчины нож. Опасаясь за свою жизнь, девушка скрылась за дверью и кинулась за подмогой. В следующие секунды на крики Софии прибежали двое мужчин и попытались угомонить Дмитрия. Но все попытки не увенчались успехом.

Чем все закончилось, осталось за кадром. Софию доставили в больницу в тяжелом состоянии. А Дмитрия начала искать полицию. Ориентировка быстро разлетелась по всей Камчатке. Повара-садиста оперативно нашли и задержали у него же дома. На Дмитрия Р. завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Кубанца отвезли в следственный комитет сотрудники Росгвардии и полиции. Агрессивного мужчину в ближайшее время заключат под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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