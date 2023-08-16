Избивший женщину в кафе на Камчатке оказался жителем Кубани

Повара садиста задержали на Камчатке

На Камчатке повар одного из кафе до полусмерти избил коллегу. Девушка попросила Дмитрия Р. не появляться на работе в нетрезвом виде. После замечания мужчина впал в неадекватное состояние и распустил руки. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», садист оказался родом из Краснодарского края: родился в Лабинске, спустя время уехал жить на Камчатку, в поселок Сокоч Елизовского района.

В распоряжении kp.ru есть видео зверского нападения Дмитрия на Софию (именно так зовут пострадавшую). Сначала кубанец ходил по пятам за своей «обидчицей», обзывая ее. В один момент Дмитрий устал говорить и принялся избивать девушку. Первый удар был по лицу, после чего он схватил Софию за волосы и повалил на пол. Девушка уже не шевелилась, но Дмитрий продолжил пинать жертву по голове, лицу, животу.

На помощь коллеги попыталась прийти другая сотрудница. Она открыла дверь и увидела в руках неадекватного мужчины нож. Опасаясь за свою жизнь, девушка скрылась за дверью и кинулась за подмогой. В следующие секунды на крики Софии прибежали двое мужчин и попытались угомонить Дмитрия. Но все попытки не увенчались успехом.

Чем все закончилось, осталось за кадром. Софию доставили в больницу в тяжелом состоянии. А Дмитрия начала искать полицию. Ориентировка быстро разлетелась по всей Камчатке. Повара-садиста оперативно нашли и задержали у него же дома. На Дмитрия Р. завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Кубанца отвезли в следственный комитет сотрудники Росгвардии и полиции. Агрессивного мужчину в ближайшее время заключат под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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