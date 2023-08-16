На территории Адыгеи и Кубани пересчитали диких медведей

В Кавказском заповеднике за три года не изменилось популяция медведей. Фото: vk.com/kavzapoved

На территории Кавказского заповедника завершилась перепись медведей. Из-за того, что в 2023 году в горах Адыгеи и Кубани снег лежал дольше обычного, учет косолапых начался немного позже, но ученые успели завершить работы до первых заморозков.

«Встречены 10 медведиц с медвежатами сеголетками. Из них шесть медведиц с одним медвежонком, две – с двумя и две – с тремя медвежатами. Четыре раза встретились медвежата-сеголетки без медведицы. Дважды встретилась медведица с двумя годовалыми медвежатами и три раза – с одним годовалым медвежонком. Итого, общая численность самок, которые были с медвежатами, составила 18 особей, годовалых медвежат – семь, медвежат сеголетков – 17», - рассказал ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет.

Более 10 особей насчитали на участках Джуга, Бамбаки, Ятыргварта, Сергиев Гай и Ачипста. С участков Синяя, Хуко и Чугуш данные еще обрабатываются. А вот на участке Атамажи медведей вообще не обнаружили. Либо мишки временно покинули эти места, либо нашли участки для проживания получше.

«Одна из важнейших задач заповедника - научная деятельность. Летопись природы в заповеднике ведется с 1927 года. И нам важно наблюдать - как каждый год меняется природа, как меняется численность животных, анализировать, с чем это связано. И ежегодный учет животных - обязательная работа научных сотрудников», - рассказал директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

С удивлением сотрудники заповедника констатировали малонаселенность ранее излюбленных медведями участков Лагонаки, Малая Чура и Тыбга. Здесь разгуливали всего по три одиночных диких животных.

В целом же согласно результатам учета видно, что в медвежьей популяции за последние несколько лет не произошло каких-либо заметных изменений. Численность вида в Кавказском заповеднике скорее всего находится на том же уровне, что и три года назад. В 2020 году ученые насчитали 300 медведей.