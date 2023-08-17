Арбузный боулинг, лекция про злодеев и вечер качественного юмора. Что посетить на Кубани в выходные

Посетите с детьми лекцию о злодеях в литературе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Теория зла: от Кощея до Волондеморта

В Центре событий Мега Адыгеи-Кубань в воскресенье пройдет увлекательное мероприятие для детей. На нем маленькие любители книг смогут детально рассмотреть образы отрицательных героев любимых сказок.

«Во время лекции ребята ответят на многие вопросы. Например, для чего в сказке ведется вечная борьба добра и зла? Как эволюционировала зло? Что такое Черная метка? И почему так важно «уметь обращаться к свету»», - сообщили организаторы лекции.

Лекцию проведет филолог Ариничева София. Вход на мероприятие будет абсолютно бесплатным. Чтобы попасть на обсуждение, никакой предварительной регистрации не требуется.

Яблочный тир и арбузный боулинг

В субботу в туристическом комплексе казачьей станицы «Атамань» пройдет очень интересное и вкусное мероприятие. Там отметят настоящие казачьи спасы.

«Во время праздника всех будут угощать станичными фруктами, устроят их рубку. Также откроют яблочный тир и арбузный боулинг», - рассказали в туристическом комплексе.

Уточняется, что для желающих познакомиться с казачьим фольклором голосистые казаки и казачки со всей Кубани споют старинные песни, покажут обряды и театрализованные зарисовки из жизни казаков.

Please, Stand-up

В Ringo Bar Краснодара в пятницу пройдет вечер искрометных шуток и юмора. На нем выступят опытные стендареры, которые уже успели полюбиться публике.

«Только опытные комики будут проверять свои шутки. У каждого из них будет по 10-15 минут на проверку своего материала», - поделились в баре.

Качественная комедия поможет вам отдохнуть от напряженных будней и с легкостью войти в насыщенные выходные.