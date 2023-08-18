Депутат отправляет машины и оружие, а школьник - сладости военным: Представляем новых номинантов премии «Настоящие люди»

КП продолжает принимать заявки на конкурс

Премия «Настоящие люди», объявленная радио «Комсомольская правда» - Краснодар», набирает обороты. На участие в ней выдвинуты еще две кандидатуры - это депутат из Сочи, который помогает нашим военным, Арменак Тозлян, и 9-летний мальчик из Кореновска Даниэль Братишко.

Они - часть большой команды тех, кто делает все для страны: собирают гуманитарную помощь, оказывают поддержку бойцам и сами стоят на страже интересов Родины.

Рюкзак с шоколадками

9-летний Даниэль Братишко из Кореновска - мальчик с непростой судьбой. Два года назад он потерял маму, но это не ожесточило сердце ребенка. Уже несколько месяцев он активно откладывает карманные деньги и покупает сладости. Не для себя. Школьник задался целью - собрать целый рюкзак гостинцев для военнослужащих и отправить его на передовую, чтобы порадовать бойцов.

Даниэль Братишко

- Счастья, здоровья, и чтобы вернулись скорее домой, - желает Даниэль солдатам и офицерам.

Набитый под завязку портфель он и его бабушка Вера Прокофьевна передали краснодарским волонтерам. Мальчишка положил туда еще игрушку - рыжего коня. Говорит, пусть все приедут домой победителями, а плюшевая лошадка станет символом торжественного возвращения. За это военные передали Дане берет. Теперь он носит головной убор с гордостью.

- Но не хвастает - такого мальчишка не любит, - говорит его бабушка. - Он сам вызвался помогать. Это полностью его инициатива, но никому об этом не рассказывает, очень скромный парень у нас растет.

Патронирует казачий отряд и отправляет гуманитарку

Еще одним из кандидатов на премию «Настоящие люди» стал депутат ЗСК Арменак Тозлян из Сочи, который активно помогает бойцам в зоне СВО. Он получил уже более сотни весточек и видеообращений со словами благодарности за постоянную помощь военнослужащим и жителям новых регионов РФ. Арменак Тозлян отправляет на передовую внедорожники, военную амуницию и боевое снаряжение, закупает медикаменты, необходимое обмундирование и продукты - содействует во всем ради приближения победы. Под его патронажем находится Хостинский казачий отряд «Барс», помогает депутат и другим подразделениям разведчиков и снайперов.

Арменак Тозлян

- Помощь, это для меня не разовая акция, это надежное плечо друга, на которое всегда можно положиться, - говорит Арменак Тозлян.

Атаман Хостинского районного казачьего общества Виталий Коськин охарактеризовал Арменака как человека, чья помощь неоценима: «Мы всегда чувствуем его поддержку. Он делает это по зову сердца. Честь и доблесть для него не просто слова. Его помощь нашим бойцам СВО очень важна. Считаем Тозляна одним из нас, настоящим защитником Отечества!»

КСТАТИ

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- Признание независимости и суверенитета ДНР и ЛНР, воссоединение с Россией ряда новых территорий и спецоперация ВС России по денацификации Украины открыли новый этап в истории нашего государства. Происходящие в стране и мире изменения требуют от граждан нашей страны особых качеств, главными из которых становятся единство и патриотизм. Союз армян России Краснодарского края, ставший генеральным партнером присуждения премии «Настоящие люди» в 2023 году, уверен, что именно такими качествами обладают все номинанты. Независимо от того, трудятся они в мирных условиях или с оружием в руках отстаивают интересы страны на передовой, они и есть «настоящие люди», приближающие всех нас к Победе, - сказал председатель Регионального отделения «Союз армян России» Краснодарского края Камо Айрапетян.

БУДЬ В КУРСЕ

Как принять участие в акции

Заявки на участие в премии «Настоящие люди» принимаются до 29 октября 2023 года. На сайте «КП» голосование пройдет с 30 октября по 15 ноября 2023 года. В конце ноября в эфире радио «КП» - Краснодар» мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов.

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