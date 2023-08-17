Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 17 августа

Лето уже подходит к концу, но число желающих приехать на море только увеличивается. Как никак, впереди еще и бархатный сезон, который продлится минимум до 10 октября. Поэтому и по дороге к морю многих россиян ждут пробки. Крым остается одним из самых популярных курортов на побережье Черного моря. Полуостров манит своими чистыми пляжами, живописными панорамами и кристальным морем.

Некоторые россияне уже отгуляли свои отпуска и возвращаются с полуострова на материк. Уже третий день подряд со стороны Керчи образовываются заторы перед пунктом досмотра на Крымский мост. Но пробки не сильно критичные. Водители в среднем ждут своей очереди час-два.

Но есть и счастливчики, которые успели проскочить на зеленый. Удачное время 17 августа было в 7 часов утра. В это время с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

«Мы встали в очередь на досмотр в 06:50 со стороны Керчи. А всю процедуру прошли уже в 07:21. Ждали всего лишь минут 30», - делится своим опытом Ирина Чигрина.

Обстановка на Крымском мосту 17 августа 2023

По состоянию на 8 часов утра со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было. А вот уже со стороны Керчи успело скопиться 124 транспортных средства. К 9 часам утра пробка стала еще больше.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа», - сообщили в оперативном канале.

Со стороны Краснодарского края, действительно, третий день подряд нет никаких заторов. Небольшая пробка в два километра образовалась только перед пунктом досмотра. Она начинается со 140-го километра и продолжается до 142-го. Но своей очереди водители ждут минут 10-20.

«Со стороны Тамани встали в очередь в 08:51, а уже в 09:15 закончили досмотр. С моста съехали в 09:30. Все очень быстро, сотрудники работают оперативно», - рассказал турист из Московской области Михаил Щербаков.