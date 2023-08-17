«Самолеты не летают, а турсезон с аншлагом». В отелях и гостиницах Геленджика почти нет свободных мест

Геленджик полон гостей

Лето еще не закончилось, а туроператоры подбивают первые итоги так называемого высокого сезона. На курортах Краснодарского края он буквально высокий. В Геленджик приехало отдыхать на четверть больше гостей, чем за последние два года.

И это с учетом того, что вот уже почти два года здесь бездействует аэропорт, а железной дороги в городе у черноморской бухты не было никогда.

- Добираться стало сложнее: люди едут со всей страны через Сочи, потом пересаживаются на автобусы или трансферы отелей, и через пробки по серпантину приезжают в Геленджик. Но эти трудности, как мы видим, мало кого останавливают, - говорят аналитики АТОР (Ассоциации туроператоров России - авт.).

По данным властей курорта, только в июле город принял более 1 млн отдыхающих (+12% в сравнении с тем же периодом 2022 года). За семь месяцев года - это уже два миллиона гостей.

- В августе мест в отелях почти нет, 87 процентов забронировано, а на сентябрь - уже 73 процента. В октябре - 54 процента броней, - сообщают оперативные цифры в минкурортов Краснодарского края.

Такую популярность эксперты связывают с подорожанием заграничного отдыха.

«Геленджик уже последние два года показывает стремительный рост, несмотря на то, что полетной программы на этот курорт нет. Глубина продаж по отелям достаточно большая, и в целом, Геленджик бронируется с большей глубиной, чем, например, Анапа. Правда, при этом и общее количество здравниц в Геленджике меньше», – говорит директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.

Другие туроператоры считают, что Геленджик более доступен по цене среди курортных направлений Краснодарского края. Иногда дешевле, чем Анапа.

- Номерной фонд в Геленджике - это в основном гостиницы 2-3 звезды. Гостиниц высокой категории здесь немного, поэтому спрос на отдых выше именно из-за ценовой политики, - говорят специалисты национального туроператора АЛЕАН.

По данным «Мультитур», в сентябре проживание в Геленджике обойдется дешевле, чем в Анапе и Сочи. Например, номер с трехразовым питанием в Анапе и Сочи стоит 12240 рублей, в Геленджике – 10200 рублей.

Самые лучшие отели Геленджика, по данным туроператоров, тоже доступнее, чем в Анапе и Сочи. В Геленджике самый дорогой тур на 7 ночей будет стоить от 196000 рублей на двоих, тогда как в Сочи за неделю отдыха в люксовом отеле придется отдать не менее 393000 рублей на двоих. В Анапе – от 252 000 рублей за номер без учета авиаперелета.

КОНКРЕТНО

Где уже нет мест

Есть здравницы в Геленджике, где на бархатный сезон уже весь номерной фонд распродан.

По данным туроператоров, самыми популярными из года в год остаются пансионаты «Геленджик», «Кавказ», «Геленджикская бухта» и санатории «Русь».

До конца августа не получится забронировать номер в санаториях «Жемчужина моря» «Красная Талка» и в пансионатах «Приветливый берег», «Кабардинка», «Кубань».