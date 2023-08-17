Эколог рассказал, почему дельфины выбрасываются на берег Черного моря

В Анапе дельфины выплывают на мелководье и купаются с туристами Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый год тысячи туристов отправляются в Анапу, чтобы провести свой отпуск под жгучими лучами южного солнца. Многие выбирают курорт из-за его песчаных пляжей и небольшой глубины, но любителям мелководья стоит знать, что на длинной линии захода в море вместе с людьми могут плавать неожиданные соседи.

«Как-то раз в нескольких метрах от меня прям на животе дельфин выполз на берег с рыбой в зубах. Эти млекопитающие бывают очень ручными, к людям добродушны, но прямого контакты стараются все-таки избегать», - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

В Анапе дельфины выплывают на берег для того, чтобы им было удобнее охотиться. Так рыба не может никуда скрыться.

«Они подгоняют к берегу рыбу, прижимаю ее к прибойной полосе и там ее ловят. Кроме того, у прибойной полосы практически нет кладофоры, это тина, которая часто водится в море. Водоросли сбиваются в кучу чуть дальше от берега, а у самой прибойной полосы ее практически нет. И так получается, что для дельфинов на мелководье складываются идеальные условия для охоты: и рыбу можно поджать, и более чистая вода», - уточнил Вениамин Голубитченко.

При этом, морское соседство с дельфинами неопасно для человека.

«Эти млекопитающие хоть и проплывают совсем рядом от людей, но стараются не контактировать с ними. Также они очень хорошо скоординированы, поэтому случайно задеть людей они не могут», - сообщил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

В мэрии Анапы все же просят туристов быть аккуратнее и не подплывать специально к диким млекопитающим.