«Расчленил и спрятал». В Адыгее капитана милиции подозревают в жестоком убийстве 24-летней давности

Расследование продолжается

24 года назад, в 1999 году, в Адыгее нашли останки 29-летнего парня. Личность удалось установить только с помощью экспертизы. С местным жителем жестоко расправились, расчленили и по кусочкам спрятали во дворе одного из домов в Майкопе.

«Расследование велось с марта 1999 года. Убийцу тогда так и не нашли», - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Спустя два десятилетия следователи снова подняли дело. Расследование возобновилось. Специалисты провели новые экспертизы по современным методикам и улики вывели на след преступника.

По данным некоторых СМИ, в жестоком убийстве подозревают бывшего капитана милиции, якобы мужчина расчленил жертву ради ограбления. Но следователи не спешат делать каких-либо выводов. В настоящее время официально экс-милиционер не числится в статусе подозреваемого. У следствия есть и другие версии случившегося, которые проверяются.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани сотрудник кладбища изрезал и похоронил двух мужчин, которые из ревности пришли к нему на разборки.

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