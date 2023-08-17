Полицейский спас ребенка во время отдыха на Кубани

Иван Мухин отдыхал в гостинице вместе с семьей Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Следователь по особо важным делам полиции Санкт-Петербурга Иван Мухин приехал в Краснодарский край на отдых вместе со своей большой семьей – супругой и тремя детьми. Снял номер в гостинице на Азовском побережье, выбрал отель с бассейном. И наслаждался отпуском.

- Папа, там, в бассейне, девочка маленькая тонет, - в один из дней отдыха подбежала к Ивану его 8-летняя дочь.

Она увидела малышку, которая упала в воду и уже без сознания лежала на дне бассейна. И тут же побежала к отцу – позвала папу на помощь.

Бассейн находился недалеко, метрах в 20, от номера, в котором Иван отдыхал с семьей. Полицейский в одежде кинулся в воду, схватил ребенка и вытащил на сушу. Пятилетняя девочка уже была без сознания.

Иван Мухин вытащил ребенка из воды и начал оказывать первую помощь Фото: личный архив героя публикации

- Девочка упала в бассейн, поскользнулась на барьере, бегала и упала, – рассказывает «КП» - Кубань» Иван Мухин. – Я начал оказывать первую помощь. И когда девочка пришла в себя, подоспела скорая. Ребенка увезли в больницу.

В то время, как девочка упала в воду, ее родители проходили регистрацию в гостинице, они только приехали. Присмотреть за пятилетней дочкой они попросили старшего сына-подростка. Но мальчик отвлекся и не заметил, как младшая сестра едва не погибла.

Под наблюдением врачей малышка находилась три дня. Но девочку уже выписали, с ней все в порядке. Тем временем родители ребенка поблагодарили Ивана Мухина за спасение дочери.

- Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям следователя ситуация разрешилась благополучно, трагедии удалось избежать. Родители девочки сердечно поблагодарили спасителя их дочери, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.