После статьи в «Комсомолке» жителям кубанского села могут вернуть воду

Жители Северского района с нетерпением ждут воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники прокуратуры ведут проверку после публикации статьи на сайте «Комсомольской правды»-Кубань» о проблемах с водоснабжением в Северском районе. Она касалась работы главы муниципалитета Андрея Дорошевского. Чиновник пожурил руководителей поселений за отсутствие воды в кранах, хотя сам еще в 2021 году занимал пост главы Северской и хорошо знал о проблемах в коммуналке. Тем не менее он заявил, что тогда «не работал», имея в виду сегодняшнюю должность.

Прокуратура проверит, какие меры принимались руководством Северского района для улучшения ситуации с водоснабжением, получит сведения о ремонтных работах за последние годы.

КОНКРЕТНО

Работы по промывке и прокачке на скважине №3 Северского водозабора завершены. Ее дебет составляет в среднем 25 кубометров воды в час.

- Остаются работы по установке насоса, обвязке скважины, проведению химических и бактериологических анализов воды, - рассказал заместитель главы станицы Северской Давид Гушарашвили. – На это уйдет не больше недели.

Напомним, что изначально на капитальный ремонт каждой скважины отводилось по 60 суток. Работы на скважине №3 были начаты 5 июля и будут окончены с опережением почти в месяц. На скважине №2 капитальный ремонт продолжается. Уже пройдено 360 метров, здесь тоже работы идут с большим опережением планового графика.

МЕЖДУ ТЕМ

В станице Северской возобновили работу детские сады. Были получены результаты экспертизы воды, они позволяют детям вновь пойти в детсад №42. В нем установлены резервные емкости и проведен монтаж оборудования для бесперебойной подачи воды. В детсаду №14 неполадки системы водоснабжения устранены, пробы воды также соответствуют норме.