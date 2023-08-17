Пульс снизился до 15 ударов в минуту. Врачи скорой «завели» сердце мужчине с острой формой инфаркта в Геленджике

В Геленджике врачи скорой спасли жизнь мужчине с 15 ударами сердца в минуту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Геленджике сотрудники скоро помощи спасли жизнь 53-летнему мужчине, который находился на грани жизни и смерти. У пациента были все признаки острого инфаркта миокарда, но внезапно стало очевидно, что диагноз мужчины более серьезный.

«Во время оказания помощи состояние мужчины резко ухудшилось. Он потерял сознание, а его пульс упал до 15 ударов в минуту», - сообщили в пресс-службе скорой помощи Геленджика.

Врачи неотложки пытались спасти мужчину с помощью медикаментозной терапии, но она не дала абсолютно никакого результата. Тогда один из фельдшеров скорой, Мария Ускована, на свой страх и риск решила провести электрокардиостимуляцию.

«Говоря простыми словами, электрические импульсы, которые посылаются дефибриллятором, заставили сокращаться сердце мужчины 70 раз в минуту. Манипуляция серьезная и сложная, но в данной ситуации именно решение о ее проведении помогло довезти пациента до специализированной клиники», - в пресс-службе скорой помощи Геленджика.

Мужчине удалось спасти жизнь благодаря слаженным действия сотрудников скорой, которые дважды в год проходят обучение на базе станции скорой помощи по неотложным состояниям и работе аппаратуры.